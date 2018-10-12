МВД Кубани: Заявлений об угрозах от Аланы Мамаевой не поступало

СЕГОДНЯ 10:35 2018-10-12T10:42:13+03:00

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Черная полоса у четы Мамаевых продолжается. Потасовка в московском кафе с участием игроков «Зенита» и «Краснодара» сейчас у всех на слуху. Напомним, в понедельник утром Кокорин и Мамаев поучаствовали сразу в двух потасовках в центре Москвы, с группой молодых людей избив чиновника МинпромторгаДениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Ранее оба футболиста были задержаны на 48 часов после допроса в Главном следственном управлени московской полиции. Статья УК РФ «Хулиганство» предполагает до пяти лет лишения свободы в качестве максимального наказания.

После того, как игрока «Краснодара» Павла Мамаева арестовали, его супруге Алане стали поступать сообщения с угрозами с незнакомого номера. Н екий человек просит денег от Мамаевых, иначе он опубликует компрометирующие фото, видео и переписки, выгруженные с телефонов Павла и Аланы.

Более того киберпреступник обещает «сладкую жизнь» семье, в случае, если Алана не переведет ему деньги.

Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

«Комсомольская правда» - Кубань» пыталась выйти на связь с преступником, но его номера уже не существует. А жена футболиста по-прежнему не поднимает телефон.

- Заявлений об угрозах и шантаже от Аланы Мамаевой не поступало, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом главке.

Павел и Алана Мамаевы

Где модель находится сейчас, неизвестно. Не исключено, что девушка сейчас находится в столице, а значит и проверку будут проводить московские правоохранители.

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