«Я его там закопаю»: Жена арестованного за драку Павла Мамаева сообщила об угрозах и шантаже

СЕГОДНЯ 09:08 2018-10-12T10:02:44+03:00

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Накануне вечером стало известно, что игрока «Краснодара» Павла Мамаева арестовали. Напомним, в понедельник утром игроки «Зенита» и «Краснодара» Кокорин и Мамаев поучаствовали сразу в двух потасовках в центре Москвы, с группой молодых людей избив чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Ранее оба футболиста были задержаны на 48 часов после допроса в Главном следственном управлени московской полиции. Отметим, что статья УК РФ «Хулиганство» предполагает до пяти лет лишения свободы в качестве максимального наказания.

Сотни недоброжелателей сейчас «бомбят» ее соцсети. Люди писали оскорбительные комментарии под фотографиями модели, нелестно отзывались и о детях. Не выдержав, Алана Мамаева скрыла возможность комментировать снимки, попросила не вмешивать в скандалы ее детей, а позже заявила, что любит своего мужа и ей все равно, что об этом думают.

Спустя несколько часов после ареста Павла его супруге Алане стали поступать сообщения с угрозами с незнакомого номера. Модель не побоялась и опубликовала скриншоты переписки с неизвестным в своем Инстаграм.

Из сообщений видно, что некий человек просит денег от Мамаевых, иначе он опубликует компрометирующие фото, видео и переписки, выгруженные с телефонов Павла и Аланы.

Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

Более того, злоумышленник угрожает и самому Павлу.

- Надо было просто закинуть немного денег и я бы вам стал другом, - пишет неизвестный. - Но теперь, если его закроют, сделаю так, чтобы он (Павел - Авт.) повесился. И тебе устрою сладкую жизнь.

Судя по сообщениям, злоумышленник ранее уже писал Алане.

- Тогда я хотел миллион, сейчас готов немного подвинуться, но я все равно должен что-то от вас получить, - пишет киберпреступник. - Две копейки не хочешь пожертвовать, чтобы жить.

Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

«Комсомольская правда» - Кубань» пыталась выйти на связь с преступником, но его номера уже не существует.

Стоит сказать, это уже не первый случай, когда Алане Мамаевой угрожают хакеры. В апреле 2017 года киберпреступники выложили откровенную фотографию жены футболиста «Краснодара» Павла Мамаева во взломанном Twitter-аккаунте певца Влада Соколовского.

Злоумышленники утверждали, что у них есть немало компромата на звезду. Они даже предлагают купить переписку Аланы за несколько лет, интимные фотографии и видеозаписи. Более того, анонимусы уверяют, что модель занималась эскорт-услугами и сутенерством.

Позже Алана Мамаева рассказала, что хакеры взломали ее телефон и теперь требуют 20 тысяч долларов единовременно и после этого – определенный процент от зарплаты ее супруга, которая по неофициальной информации составляет порядка двух миллионов евро в год.

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