Алана Мамаева: Я люблю своего мужа и мне все равно, что вы об этом думаете!

СЕГОДНЯ 09:25 2018-10-11T11:08:24+03:00

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Чета Мамаевых сейчас переживает не лучшие времена. После ЧП в московском кафе к футболисту «Краснодара» и его семье приковано все внимание. Полузащитник отказывается комментировать произошедшее, не отвечает на звонки и его супруга Алана Мамаева.

Сотни недоброжелателей начали «бомбить» ее соцсети. Люди писали оскорбительные комментарии под фотографиями модели, нелестно отзывались и о детях.

Не выдержав, Алана Мамаева скрыла возможность комментировать снимки, а позже попросила не вмешивать в скандалы ее детей. И вот очередное публичное заявление модели.

- Я люблю своего мужа, и мне все равно, что вы об этом думаете!!! - написала Алана Мамаева в своем Инстаграм. - P.s. комментарии свои оставьте при себе.

alana_mamaeva Я люблю своего мужа и мне все равно что вы об этом думаете !!! p.s комментарии свои оставьте при себе

Ранее девушка опровергла слухи о том, что она собирается разводиться с Павлом. И судя по всему, Алана намерена поддерживать своего супруга, несмотря на то, что говорят вокруг.

Стоит сказать, у семьи Мамаевых есть защитники. И их немало.

Среди защитников и 26-летняя Ирина Малышева из Апшеронска. В июле в ее жизни произошла трагедия. В местном кафе на неенапала одна из посетительниц и разбитым стаканом изрезала лицо. Порезы были глубиной около сантиметра, но самое страшное - один из них задел лицевой нерв, она с трудом открывала рот, стало садиться зрение.

Об этой ужасной истории узнала Алана Мамаева и лично связалась с Ириной, предложила свою помощь. Она договорилась с немецким хирургом о бесплатной операции, за свой счет привезла девушку в Германию, взяла на себя и некоторые расходы на реабилитацию.

Чуть больше трех недель девушка вместе с Аланой находились в немецкой клинике.

В Берлине жена футболиста не отходила от девушки, буквально держала за руку, когда ее погружали в наркоз. И вот настал момент, когда руку помощи протягивает Алане Ирина.

- Алана ни в чем не виновата! Она его жена, но она не виновата в том, что творит Паша, не может нести ответственность за мужа, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Ирина Малышева. - Я абсолютно на ее стороне, Алана - хороший человек, Паша тоже неплохой, против него ничего не могу сказать. Он, конечно, виноват, в этом разберется следствие.

КСТАТИ

Жена футболиста «Краснодара» Мамаева: Пишите, что угодно про меня, но не трогайте моих детей

После случившегося игрок «Краснодара» ушел в глухую оборону - на звонки он не отвечает. Потому шквал вопросов обрушился на его супругу Алану. В первые несколько часов после случившегося девушка даже не знала, что произошло. Но позже, когда она увидела тот инцидент в кафе, от ситуации решила абстрагироваться и отказалась давать комментарии (читайте далее)