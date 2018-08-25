Жена футболиста Мамаева помогла спасти лицо изувеченной в кафе Апшеронска девушки

СЕГОДНЯ 08:52 2018-08-24T23:02:31+03:00

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Эту хорошую новость ждали все, кто следит за судьбой 26-летней девушки из Апшеронска. Трагедия в ее жизни произошла 17 июня 2018 года, когда в местном кафе на нее напала одна из посетительниц и разбитым стаканом изрезала лицо Ирине. Порезы были глубиной около сантиметра, но самое страшное - один из них задел лицевой нерв, она с трудом открывала рот, стало садиться зрение.

Первые дни после инцидента Ирина не могла посмотреть на себя в зеркало.

После того, как девушка поделилась своей трагедией в Сети, жена футболиста «Краснодара» Алана Мамаева лично связалась с Ириной и предложила свою помощь. Она договорилась с немецким хирургом о бесплатной операции, за свой счет привезла девушку в Германию, взяла на себя и некоторые расходы на реабилитацию.

Алана Мамаева (на фото слева) за свой счет привезла девушку в Германию, взяла на себя и некоторые расходы на реабилитацию.

Чуть больше трех недель девушка вместе с Аланой находились в немецкой клинике. И вот наконец Ирина вернулась домой. Перед отлетом ей сделали заключительную замену стрипов для швов, восстановление нерва, по словам медиков, проходит гладко и по плану.

Ирине сделали сложную реконструкцию лицевого нерва, который взяли с ноги.

Эстафету коллег из Берлина приняли врачи Краснодарской краевой больницы №1. Здесь теперь девушка будет наблюдаться.

- Она чувствует себя намного лучше, но лечение, безусловно, продолжается. По рекомендации врачей Ире необходимо носить специальную повязку, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Валентина Перебякина. - Сбор средств приостановлен. В случае, если Ире понадобится какая-либо медицинская помощь, ее окажут бесплатно в краевой больнице.

malysheva_irinag Динамика на лицо !

Девушка после долгих недель разлуки вернется к любимой семье в Апшеронск. Но впереди Ирине предстоят судебные тяжбы.

- Сейчас для перевода переданы подробные выписки из германских клиник. В понедельник мы приобщим их к материалам уголовного дела. А затем будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного Ирине вреда, - продолжает Валентина Перебякина.

sinisaesthetics Ужас, похоже, заканчивается. После микрохирургической реконструкции лицевого нерва и коррекции рубца лицо Ирины выглядит лучше.

Напомним, на обидчицу Ирины - Ларису Л. завели уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») продолжается. Женщине грозит тюремный срок. Правда, пока говорить о наказании рано. После того, как станут известны результаты экспертизы, статью, скорее всего, переквалифицируют на более тяжелую.

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