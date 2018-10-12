Две маршрутки из Краснодара в Адыгею изменили схему движения

СЕГОДНЯ 18:33 2018-10-12T13:22:26+03:00

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В поселок Яблоновский, что в соседней Адыгее, из Краснодара курсирует несколько маршруток. На этих же машинах по населенному пункту и аулу Новая Адыгея, через который проходит путь следования общественного транспорта, ездят и сами жители республики.

Минувшим летом в ауле построили новую школу, и 1 сентября она распахнула двери для учеников. К зданию подвели также и дорогу. Проезжую часть проложили к школе после того, как родители ребят начали жаловаться на то, что из микрорайонов Новой Адыгеи их дети не могут добраться в обитель знаний - трассы никакой не было, и школьникам приходилось ходить через поля по грязи. Молитвы мам и пап были услышаны. Однако потом они снова возмутились: а где же маршрутки, на которых детвора сможет ездить в школу?

- С учетом того, что появилась новая школа и проложена дорога к ней, да и родители просили пустить общественный транспорт, для удобства жителей Яблоновского и Новой Адыгеи изменена схема движения двух маршрутов, - рассказали «КП» - Кубань» в администрации Тахтамукайского района Адыгеи. - Речь идет о № 129, Яблоновский - ЦКР, и № 177а, Новая Адыгея - ул. Ковтюха. Эти маршруты теперь едут по улице Базовской через новую школу № 27, доезжают до «Меги» и далее идут по обычной схеме.

БУДЬ В КУРСЕ

Как едут маршрутки

№129, Яблоновский - ЦКР. Отправляется с улицы Космической в Яблоновском в 5:30 утра. Заканчивает работу в 20:30. Интервал движения - 10-15 минут. Всего ездит 14 маршруток.

№ 177 а, Новая Адыгея («Мега») - ул. Ковтюха. Отправляется от торгового центра в 5:30, курсирует до 22:10. Интервал движения - 10 минут. На линии 14 пазиков и «Богданов».