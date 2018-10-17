По факту отравления в Раевской возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:16 2018-10-17T13:47:09+03:00

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Первые случаи отравления непонятно чем жители станицы Раевской заметили чуть больше недели назад. Сначала с признаками, как тогда казалось ОРВИ стали попадать в больницу дети, вот и сын Яны М. тоже слег с температурой.

- Мы обратились к частному педиатру, он поставил нам диагноз ротовирусная инфекция. Назначил лечение, сейчас сын уже выздоравливает, - рассказала «Комсомольской правде – Кубань» Яна М.

Первые госпитализированные пациенты поступили в инфекционную больницу Новороссийска в ночь с 10 на 11 октября - жители станицы Рaевская с предположительным диагнозом острая кишечная инфекция.

- Установлено, что с 8 по 10 октября от жителей Раевской поступали заявки в связи с утечками воды, которые устранялись сотрудниками РЭУ МУП «Водоканал», при этом у 4 работников, осуществлявших ремонтные работы в местах порыва водопровода, впоследствии также была обнаружена кишечная инфекция, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - В школе и детском саду взяты пробы воды на предмет соответствия санитарным нормам, по ним проводятся соответствующие исследования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

- Госпитализировано 24 человека, у 16 из них был выявлен возбудитель – дизентерия шигелла Зонне. По результатам проведенных эпидрасследований, причиной заболеваний явилось употребление питьевой воды несоответствующего качества. В воде, которая подается в дома людей, обнаружили микробное загрязнение. Произошло это в результате частых порывов и аварий на водопроводе, - сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Сейчас следователи проводят работу с пострадавшими и свидетелями. Проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств инцидента.