На помощь медикам в Керчь отправились 15 краснодарских врачей

СЕГОДНЯ 20:55 2018-10-17T21:22:04+03:00

В больницах Керчи работают реаниматологи, травматологи и другие профильные специалисты.

В Крыму также работают четыре реанимобиля и два вертолета из кубанской столицы

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В керченских больницах сейчас не протолкнуться. Родственники в панике ищут своих детей, врачи помогают всем, кого госпитализировали после взрыва в колледже.

Раньше всех в Керчь приехали врачи из Краснодара, прибыло 15 специалистов. Московских докторов на место еще нет.

- В Крыму работают специалисты из краевой больницы № 1 имени Очаповского и детской краевой больницы, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» источник в администрации Краснодарского края. - Это реаниматологи, травматологи и другие профильные специалисты высочайшего уровня.

Также на место происшествия из Краснодара прибыли четыре реанимобиля и два вертолета.

- Три пострадавших студента из Темрюкского района получили помощь и были отправлены в Краснодар, - добавляют в администрации региона.

Кроме того, краснодарские больницы в любой момент готовы принять пострадавших после взрыва и оказать им всю необходимую медицинскую помощь.

Фото: ЮРПСО.

Также из Сочи в Керчь направлены вертолеты с необходимым медицинским оборудованием.

- Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь с психологами ЦЭПП МЧС России, специалистами отряда «Центроспас» и ВЦМК «Защита», психиатрами ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России и необходимым медицинским оборудованием на борту, - рассказывают в МЧС России. - Вертолеты Ми-8 МЧС России из Сочи и Ростова-на-Дону уже совершили посадку в Керчи.

На месте с родственниками погибших и пострадавших в Крыму работают специалисты-психологи Крымского и Южного филиалов Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Фото: ЮРПСО.

Напомним, после ЧП усилена охрана Крымского моста. По словам водителей, несколько фур стоят на подъездах, их проверяют сотрудники ДПС.

- Движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. Службы, которые обеспечивают транспортную безопасность, переведены на усиленный режим патрулирования, - говорят «КП» - Кубань» в инфоцентре «Крымский мост».

Напомним, что 17 октября в полдень в Керченском политехнчическом колледже прогремели стрельба и взрыв. По предварительной информации, теракт осуществил студент 4 курса этого образовательного учреждения. После нападения на своих сокурсников и преподавателей подросток покончил с собой.

Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент известно о 19 погибших и 50 пострадавших.

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