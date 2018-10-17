Ребята прыгали из окон с оторванными руками и ногами: Студенты Керченского колледжа из Новороссийска чудом спаслись от бойни

17 Окт. 23:11 2018-10-18T00:22:36+03:00

Два брата пошли перекусить в столовку по соседству, а в это время в корпус вошел стрелок [фото, видео, аудио]

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Кровавое побоище с многочисленными жертвами в Керченском политехническом колледже, ужаснуло всю Россию. Один из учащихся, 18-летний Влад Росляков, устроил настоящую бойню - привел в действие взрывное устройство и расстрелял студентов, после чего покончил с собой.

Мама братьев из Новороссийска Лиана Зайцева 00:00 00:00

Влад увлекался историей Колумбайна

Количество жертв массового убийства немыслимое - 19 погибших, 53 человека в тяжелом состоянии.

Десятки девушек и юношей, которые по счастливой случайности находились за пределами учебного заведения, спаслись. Среди них два брата из Новороссийска 16-летний Алексей и 17-летний Тимофей Зайцевы. Сейчас парни находятся в состоянии шока, медики вкололи им успокоительное. Юноши немногословны, говорят только с близкими.

- Практически сразу после взрыва мне позвонил мой младший сын Алексей, он был в неадекватном состоянии. Он рыдал и кричал в трубку: «Мама, нас взорвали! Здесь стреляют, нас убивают!» Я слышала ужасные крики, стрельбу, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» мама братьев Лиана Зайцева. – Ищи, говорю ему, брата и Даню, это их друг и мой крестник. Он тоже из Новороссийска. И скорее уходите подальше от колледжа!

Хронология нападенияФото: Дмитрий ПОЛУХИН

К счастью, никто из парней во время нападения не пострадал. Ребята пошли перекусить между занятиями в столовую в соседнем корпусе. Тимофей Зайцев и Даниил Шерстюк немного задержались, не торопился возвращаться в колледж и Алексей. Если бы он зашел в здание на пять минут раньше - трагедии было бы не избежать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/673768" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в колледже.

- Алексей уже подходил к зданию, как вдруг услышал взрыв. Из окон начали выпрыгивать дети с оторванными конечностями. На месте тогда еще не было спасателей, он начал помогать всем, кто выжил. Сын рассказывал, как поймал мальчика, прыгнувшего со второго этажа, взрывом у него оторвало ногу. Пострадал и его одноклассник, который был без рук. То, что пережил мой сын, - это ужас. Я даже думаю записать его к психологу, он видел очень много страшных вещей! – говорит Лиана.

Ребята жили в общежитии, после произошедшего их туда уже не пустили, правоохранители попросили покинуть территорию колледжа. После осмотра врачей, юноши поспешили на вокзал, где взяли билеты на ближайшие рейс до Новороссийска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/673721" frameborder="0"></iframe> Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт...» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

- По возвращении домой мы с ребятами хотим пойти в храм и поблагодарить Всевышнего за то, что защитил. Если бы с ними что-то случилось, я просто не представляю, как можно это пережить, - добавляет Лиана Зайцева.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в среду, 17 октября, произошел взрыв в керченском колледже. По словам очевидцев, затем произошла стрельба. По последним данным, жертвами происшествия стали 19 человек, еще около 50 пострадали.

В больнице опознают пострадавших.Фото: Евгения ОСТРАЯ

Следственный комитет сначала возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», затем оно было переквалифицировано на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Керченская горбольницаФото: Евгения ОСТРАЯ

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что подозреваемым в причастности к происшествию является студент 4-го курса Владислав Росляков 2000 года рождения. Его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в библиотеке колледжа.

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