В Керчи тяжелораненых опознают по фото из мобильников

17 Окт. 23:45 2018-10-17T23:57:28+03:00

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В и без того мрачном дворе керченской больницы стоит стойкий запах валерьянки и корвалола.

- Людей весь день везут, - как-то отрешенно говорит сторож.

Возле входной двери в приемное отделение – два военных в форме спецназа. Внутрь не пускают никого, даже самых близких родственников. Раз в пятнадцать–двадцать минут из нее выходит мужчина в белом халате.

- Девушка лет шестнадцати с родиной на щеке. Есть тут ее родственники? – обращается он к толпе.

- Возьмите мой телефон, там фото дочери, сходите, сверьте, это может быть она, - протягивает мобильник женщина лет сорока пяти.

Керченская горбольницаФото: Евгения ОСТРАЯ

Мужчина скрывается и через время появляется вновь – она. Так, в ручном режиме, в Керчи и опознают пострадавших. В больницу никого не пускают, чтобы не тревожить пациентов – тут почти все – тяжелые.

Про погибших вообще не говорят, будто ждут какой-то отмашки сверху, когда можно будет уже озвучить итоговые списки.

В городскую больницу привезли пострадавших из политехнического коллежда. 17 октября в полдень в Керченском политехнчическом колледже прогремели стрельба и взрыв. По предварительной информации, теракт осуществил студент 4 курса этого образовательного учреждения. После нападения на своих сокурсников и преподавателей подросток покончил с собой.

Мобильный госпиталь развернут в Керчи. Фото: ЮРПСО

Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент известно о 19 погибших и 50 пострадавших.

Все врачи сейчас – в реанимации, они не отходят от пострадавших ни на минуту.

Во дворе лечебного учреждения – толпа народу. Люди пришли на опознание раненых. Кажется, тут вся Керчь. Спать в эту ночь точно город не будет. Люди держатся из последних сил. В момент наступает звенящая тишина, а через несколько минут – пронизывающих до костей женский крик - а-а-а-а-а. Потом на плач срываются все, и тогда снова психологи, которые тут дежурят, разносят лекарства, пытаются успокоить.

- Да отстаньте же вы, - в сердцах ругается на одного из психологов женщина в короткой серой куртке. – Хорошей новостью для нас будет то, что дети – живы.

- Вы кровь пришли сдавать? –спрашивает санитарка у бледной, как мел, женщины – она пытается зайти внутрь больницы.

- Мы сына найти не можем. Нам сказали, что всех везут сюда, в больницу, - голос женщины срывается на плач.

- Ждите! – говорят в ответ.

Открывается дверь, медсестра выводит на свежий воздух парня 20 лет – его всего трясет и рвет.

- Сыно-о-о-ок! – бросается к нему заплаканная женщина.

- Ма, - пытается улыбнуться ей паренек.

- В тяжелом состоянии девочки лет шестнадцати у нас, они в буфете были, там и был взрыв, - говорит студентка медицинского техникума Валентина Овчаренко. Она вышла на свежий воздух чуть прийти в себя. Ее вместе с остальными студентами позвали помогать врачам.– Лежат девочки из Анапы, Темрюка, многие без сознания. Раны у всех очень серьезные – колото-резаные, у многих ожоги сильные, нет конечностей… Родственники не могут дозвониться, телефонов ни у кого нет, их раскурочило во время взрыва. На операционном столе умерли три девочки, хирург сказал мне сообщить их родителям об этом. Вы не представляете, как это тяжело. Одно дело смотреть по телевизору, как врачи работают после ЧП, другое - находится в этом эпицентре.

Пока что окончательных списков погибших нет. Всех пострадавших из колледжа везли по разным больницам – кого в кардиологию, кого – в онкоцентр, кого вообще отправляли на машинах скорой в Темрюк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/673809" frameborder="0"></iframe> Студента медтехникума Валентина Овчаренко о пациентах керченской больницы.Евгения ОСТРАЯ

А во дворе больницы обсуждают страшную трагедию.

- Слышала, что якобы те пули, которые извлекли из тел жертв, разного калибра. Этот отморозок мог быть не один, у него могли быть сообщники, - рассказывают другу родители студентов колледжа.

Эти подозрения пока никто из официальных источников не подтверждает.

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