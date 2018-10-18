«За месяц до трагедии Владик забрал все семейные фото»: бабушка керченского стрелка рассказала о странном поведении внука

СЕГОДНЯ 09:48 2018-10-18T10:59:01+03:00

О том, что Владислав Росляков убил и покалечил много людей, она узнала от корреспондента «Комсомолки» [видео]

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Во дворе керченской больнице, где находятся пострадавшие в перестрелке в политехническом колледже, люди дежурили всю ночь. Ждали, что скажут врачи, надеялись получить хоть какую-то информацию о состоянии своих близких. Кажется, весь город сейчас здесь – в этом пропахшем валерьянкой месте. А на окраине Керчи в это время, во дворе обычной панельной пятиэтажки тихо и безлюдно. Рано утром тут почти ни души. Лишь пожилая женщина, укутанная в теплых синий халат, выгуливает собаку. Это – бабушка керченского стрелка Таисия.

17 октября в полдень в Керченском политехнчическом колледже прогремели стрельба и взрыв. Cтудент 4 курса Владислав Росляков напал на своих сокурсников и преподавателей, а потом покончил с собой.

Росляков пришел в колледж с автоматом

- Что Владик натворил? Знаю, что что-то плохое. И что его больше нет в живых. Вчера следователи были, всю квартиру перевернули. Спрашивала у них, что внук сделал. Толком ничего не сказали, хмурые какие-то были. Что-то искали, - рассказывает женщина. У нее красное лицо и совсем нет бровей.

- 19 погибших, больше 50 – раненых, - говорю ей.

- Батюшки! – хватается она за сердце, и идет к лавочке – присесть.

- Что, Вадик прямо стрелял? - спрашивает она и плачет.

- Да, - тихо отвечаю я.

Телевизор, судя по всему, женщина не смотрит, за новостями не следит. Будто старается отодвинуть от себя эти страшные новости о своем единственном внуке.

- Откуда ж у него ружье? – задает мне вопросы бабушка стрелка, ответы на которые я рассчитывала получить от нее.

- Знаете, Владик ведь такой добрый, отзывчивый, он всегда помогал мне по хозяйству. Не то, что его отец, - вздыхает женщина. – Папка его пил не просыхая. И когда Владик был в пятом классе, мать взяла ребенка и ушла от мужа на съемную квартиру.

Предполагаемый убийца застрелился

Бабушка керченского стрелка живет на одной лестничной площадке со своим сыном Игорем – отцом Владислава Рослякова.

- Владик каждую неделю ко мне приходил, к отцу не всегда заглядывал, а у меня часто бывал. У нас же тут баня рядом есть, он почти каждые выходные приходил попариться в ней, - рассказывает бабушка стрелка.

- Неделю назад мы виделись, настроение у него хорошее было. Правда, знаете, что сейчас мне кажется странным? - женщина посмотрела на меня, помолчала с минуту и продолжила, - где-то за месяц до всего этого, внук пришел ко мне и забрал все семейные фотографии. Вытащил их из альбомов. К папке зашел, у него тоже все карточки забрал. Сказал, что хочет их перефотографировать и новый альбом сделать.

Схема массового убийства в керченском колледже.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

По рассказам бабушки, в детстве керченский стрелок был очень активным ребенком.

- Рот не закрывался, все время болтал. Все, что видел рядом – все комментировал, - говорит Таисия Рослякова. – А когда подрос, замкнутым стал, тихоней. Ничего не рассказывал. В школе учился так себе. А когда ему ноутбук купили, Владика вообще из дома вытянуть на улицу невозможно стало – все время в какие-то игры играл. А вот планы на будущее строил. После колледжа хотел пойти служить по контракту. В армию его тянуло.

Судя по последнему фото стрелка в соцсетях, его еще тянуло и к одной единственной девушке. Фото блондинки в белой рубашке он опубликовал, подписав его так: «Люблю тебя солнышко» (пунктуация сохранена).

После перестрелки в колледже поползли слухи, что Росляков искал свою возлюбленную, с которой встречался пять месяцев, и убить хотел именно ее. Якобы таким образом он собирался отомстить ей за то, что та его бросила.

- Девушка? Я ничего не слышала про то, что он строил любовь с кем-то, - объясняет бабушка. - Никого в дом не приводил, про девчонок не рассказывал мне.

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