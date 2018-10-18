Не уследили: На сочинских чиновников, не поставивших на учет семью подозреваемой в каннибализме школьницы, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-18T14:48:30+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности сочинских чиновников. Сотрудников управления социальной защиты населения Минсоцразвития края в Хостинском районе курорта подозревают в бездействии, которое способствовало уходу 12-летней девочки из семьи и совершению преступления.

Напомним, 23 сентября 2018 года сталои известно, что школьница пропала, о чем правоохранителям сообщила мать. Отыскать подростка удалось лишь на 10 сутки. За это время она добралась до Санкт-Петербурга и успела, как считают правоохранители, натворить дело. Сейчас ее проверяют на причастность к жестокому преступлению, которое случилось в Ленинградской области. В крохотной деревне Новинка неизвестные жестоко расправились с местным 21-летним работником магазина Александром, а затем надругались над его телом по сценарию фильма «Каннибал».

- По версии следствия, мать девочки уклонялась от обязанности по надлежащему воспитанию, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю. - Ребенок неоднократно уходил из дома, пропускал уроки в школе, при этом компетентные органы своевременно не обратили внимания на эти факты и не забрали девочку из семьи.

Кроме того, управлению соцзащиты населения было известно, что девочка находится под наблюдением у психиатра. Несмотря на это, семью на учет не поставили, не проинформировали органы опеки и попечительства.

- В результате бездействия должностных лиц девочка в очередной раз убежала из дома и вместе со знакомым совершила общественно опасное деяние, предусмотренное по статье «Убийство», - добавляют в СУ СК по региону. - Материалы в части ненадлежащего исполнения матери ребенка своих родительских обязанностей направлены в органы МВД.