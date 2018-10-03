В Санкт-Петербурге спустя 10 дней нашли живой 12-летнюю Валерию Яргину

3 Окт. 16:27 2018-10-03T16:27:56+03:00

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12-летнюю девочку, которая пропала в Сочи, нашли живой.

- Школьницу обнаружили в Ленинградской области, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - Сейчас на место выехали правоохранители, которые привезут ее домой.

Девочке предстоит беседа со следователем. Травмы она не получила. Ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, Валерия Яргина пропала в Сочи еще 23 сентября. Она ушла из дома по улице Джигитской в школу и с тех пор не выходила на связь. Родители школьницы уточнили, что и раньше такие случаи бывали, однако Лера всегда возвращалась обратно к родным.

На четвертый день после ее пропажи Следком начал доследственную проверку. А 28 сентября возбудил уголовное дело после ее исчезновения по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».