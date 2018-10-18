Магазин, в котором керченский стрелок купил ружье, закрыли

СЕГОДНЯ 15:47 2018-10-18T15:48:28+03:00

Влад Росляков пришел убивать своих ровесников и преподавателей в футболке с надписью "Ненависть". Фото предоставлено очевидцем

А мама Рослякова до сих пор на допросах

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Когда стало известно, что за несколько дней до перестрелки в политехническом колледже в Керчи студент 4 курса Владислав Росляков купил 150 патронов, в магазин «Сокол» пришли силовики. Проверять документы и выяснять, на каких основаниях студент приобрел боеприпасы.

Росляков пришел в колледж с ружьем, патронами к нему, взрывчаткой и расстрелял учащихся и преподавателей 17 октября. А потом выстрелил в себя. Сових ровесников и преподавателей он пришел убивать в футболке с надписью "Ненависть".

Схема массового убийства в керченском колледжеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Директор охотничьего магазина не стал скрываться от прессы, корреспонденту «Комсомолки» он рассказал, что керченский стрелок покупал у них только патроны.

- Росляков не покупал в нашем магазине ружье! – заявил директор магазина охоты Анатолий Лунев. - У нас он приобрел только боеприпасы. У него было разрешение на приобретение патронов, выданное нашими правоохранительными органам. Так что претензий к Рослякову, как к покупателю, у нас нет. Мы записали все данные с этого документа к себе в журнал. Затем Росляков расписался за покупку и заплатил наличкой.

А вот ружье Росляков купил в другом магазине. В «Оружейнике» в центре города. Сейчас коричневая металлическая дверь в оружейный магазин наглухо закрыта. О том, что торговая точка не работает, говорит и соответствующая табличка. Хотя на двери написано, что открыт магазин с 10 утра по 16:00 без перерывов.

- Всегда в это время закрыто здесь? – спрашиваю у торговца сувенирами в соседней лавке.

- Вчера утром еще работал, а сегодня уже не открылся, - объяснил тот.

Магазин, где стрелок купил ружье, закрытФото: Евгения ОСТРАЯ

Выключены и телефоны, по которым можно связаться с магазином. Один из источников в правоохранительных органах Керчи нам сообщил, что оружие, которое купил Росляков, стоит не меньше 20 тысяч рублей. Только вот где студент взял деньги на дорогую покупку – предстоит выяснить следствию. Папа у стрелка – не работает, и живет на одну пенсию по инвалидности. Мама трудится санитаркой в местной онкологической больнице. Семье еле хватало денег на еду и одежду, а тут такие крупные траты.

- Не исключено, что кто-то толкнул Владислава на этот шаг и помог купить оружие, - строят догадки в онкобольнице, в которой работает Галина Рослякова – мама керченского стрелка.

О своей сотруднице медики стараются вообще ничего не говорить.

- Следователи нам запретили общаться с прессой и вообще что-либо говорить по этому поводу кому-либо, - заявил главврач больницы.

- С Галиной я дружбу не водила, она обычная санитарка, - говорит медсестра. Она сидела на старом стуле в обшарпанном коридоре лечебницы. – Вчера нам привезли восемь человек - пострадавшие от взрыва в колледже. Семь уже выписали, одна девушка осталась с травмой ноги.

Когда пострадавших привезли, мама стрелка помогала врачам - приносила инструменты, убирала бинты, мыла пол.

- А потом пришли следователи. К Галине, - объясняет она. – Так она и узнала о том, что всех этих люди с ссадинами и окровавленными лицами чуть не убил ее сын. С тех пор в больнице больше она не появлялась.

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- 19 погибших, больше 50 – раненых, - говорю ей.

- Батюшки! – хватается она за сердце, и идет к лавочке – присесть (продолжение)