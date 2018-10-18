2018-10-18T20:47:12+03:00
Происшествия

Крушение военного самолета Л-39 в Краснодарском крае: "Альбатрос" выполнял учебный полет

Экипаж успел катапультироваться
Юлия ДУБИНА
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Военный самолет упал на КубаниВоенный самолет упал на КубаниФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
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Около 17:00 недалеко от станицы Должанской в воду упал военный самолет Л-39. Он совершал учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, воздушное судно рухнуло в Азовское море в нескольких километрах от берега.

- Самолет совершал полет без боекомплекта, - сухо прокомментировали ситуацию в Министерстве обороны.

По предварительным данным, пилоты Л-39 успели катапультироваться. Но найти их пока не удалось. На месте работает поисково-спасательная группа.

ТТХ

Штурмовик Л-39 «Альбатрос» - один из самых популярных реактивных учебно-тренировочных самолетов в мире. Он используется в основном для повышения квалификации пилотов, а также в качестве легкого штурмовика.

Размах крыла - 9,46 метра.

Максимальная скорость Л-39 - 761 километр в час.

Практическая дальность полета - 1650 километров.

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