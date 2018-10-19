2018-10-19T23:55:35+03:00
Спорт

Алана Мамаева создала петицию в защиту мужа

Супруга футболиста просит изменить меру пресечения на домашний арест [видео]
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Павел и Алана Мамаевы. Фото: instagram.com/alana_mamaeva/Павел и Алана Мамаевы. Фото: instagram.com/alana_mamaeva/
Изменить размер текста:

Накануне стало известно, что Мосгорсуд оставил Павла Мамаева под арестом до 8 декабря. Адвокат футболиста попросил отпустить игрока под домашний арест.

- Известная видеозапись из кофейни доказывает, что мой подзащитный в этом эпизоде ничего плохого не делал, то есть доказывает его непричастностью к хулиганству... - настаивал защитник и на всякий случай напомнил, что Мамаев «имеет многочисленные награды в области спорта» и «сдал следователю загранпаспорт». То есть, бежать от следствия не собирается.

Однако служитель Фемиды остался непреклонен.

Тем временем Алана Мамаева, чей аккаунт взломал хакер, пытается защитить своего супруга.

Сообщение Аланы на второй странице в Instagram.

Сообщение Аланы на второй странице в Instagram.

Накануне она устроила прямой эфир на свой второй страничке в Instagram и рассказала о том, как переживает случившееся с ее мужем.

- Я общаюсь с женой Кокорина. Она, примерно, в таком же состоянии, как и я, - сказала девушка. - Травля со всех сторон, это тяжело переживать.

Алана расстроена и тем, что «Краснодар» отвернулся от Мамаева. По словам девушки, Павел - один из ключевых игроков команды, «много сделал для клуба».

- Да, у Паши характер не подарок. Но каждый хороший игрок с характером и амбициями, он не может быть амебой, заявила Алана во время прямого эфира. - Почти все хорошие игроки с непростыми характерами. В этом нет ничего плохого.

Подписчики Аланы предложили создать петицию в защиту Мамаева и Кокорина. Эту идею жена футболиста поддержала.

Петиция в защиту футболистов.

Петиция в защиту футболистов.

Сейчас знакомые и друзья семьи распространяют петицию в соцсетях.

- Считаем создавшуюся ситуацию в СМИ препятствием объективному расследованию. Мы выступаем против травли футболистов и их семей, - указано в тексте петиции. - Павел Мамаев и Александр Кокорин в полной мере осознали свою вину. Они попросили прощения у потерпевших и готовы возместить моральный и материальный ущерб! Они не представляют никакой угрозы обществу, обещают выполнять все требования следователей и адвокатов! Исходя из вышесказанного, убедительно просим изменить меру пресечения на домашний арест.

За 8 часов петицию подписали более 1100 человек.

Кроме того, Алана создала отдельную страницу в Instagram в защиту футболистов. Там она загрузила ролики людей, которые поддерживают Кокорорина и Мамаева.

Среди защитников известный политик Владимир Жириновский, чемпион мира по смешанным боевым искусствам и призер многих спортивных турниров и соревнований Олег Тактаров.

instamamaevainstamamaeva
#мамаевкокорин #свободуфутболистам #мамаев #кокорин #мызасправедливыйсуд Петиция в шапке
111 отметок «Нравится»14 комментариевInstagram

Аудиообращение записал и сына Мамаева шестилетний Алекс.

instamamaevainstamamaeva
Сын Павла Мамаева Алекс 6 лет..... #мамаевкокорин #свободуфутболистам #онинеопасны
32 отметок «Нравится»9 комментариевInstagram

Напомним, 10 октября оба спортсмена были задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве. А на следующий день Тверской суд арестовалКокорина и Мамаева на два месяц - до 8 декабря. При этом 18 октября футболистам официально предъявили обвинения в хулиганстве и побоях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алана Мамаева: Я люблю своего мужа и мне все равно, что вы об этом думаете!

Чета Мамаевых сейчас переживает не лучшие времена. После ЧП в московском кафе к футболисту «Краснодара» и его семье приковано все внимание. Полузащитник отказывается комментировать произошедшее, не отвечает на звонки и его супруга Алана Мамаева (читайте далее)

Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре отец и сын сели за решетку за убийство родственника
Частный дом тушили в Краснодаре
Подлинные работы Марка Шагала смогут увидеть все желающие на выставке «Арт-Краснодар»
На Кубани пятый день ищут туриста
Один человек погиб в результате аварии в Темрюкском районе
В Краснодаре ВРИО начальника госпиталя МВД обвиняют в присвоении денежных средств
«Краснодар Водоканал» автоматизирует ВНС на улице Ставропольской
В Адыгее мужчине вынесли приговор за совершение квартирных краж
В Краснодаре в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело
В акватории Ейского лимана задержали рыбака
На границе в Сочи за контрабанду синтетических наркотиков задержан мужчина
Более 15 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредиту
В Краснодарском крае вынесли приговор в отношении лжезастройщика
На Кубани выбрали «Народного участкового»
В сочинском морском порту провели операцию «Водный транспорт»
В Белореченском районе под колесами машины погиб пешеход
В Сочи в результате лобового столкновения погиб мужчина
Бизнес-форум «Дело за малым» проходит на Кубани
В Краснодаре запустят новую троллейбусную линию
На Кубани 19 октября объявлено днем траура
На Кубани прошла акция «0% алкоголя»
ВТБ и ФРИИ объявили о партнерстве
В Краснодаре и Сочи началась операция «Автобус»
В Сочи прошел траурный митинг в память жертв перестрелки в Керчи