Алана Мамаева создала петицию в защиту мужа

19 Окт. 23:10 2018-10-19T23:55:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне стало известно, что Мосгорсуд оставил Павла Мамаева под арестом до 8 декабря. Адвокат футболиста попросил отпустить игрока под домашний арест.

- Известная видеозапись из кофейни доказывает, что мой подзащитный в этом эпизоде ничего плохого не делал, то есть доказывает его непричастностью к хулиганству... - настаивал защитник и на всякий случай напомнил, что Мамаев «имеет многочисленные награды в области спорта» и «сдал следователю загранпаспорт». То есть, бежать от следствия не собирается.

Однако служитель Фемиды остался непреклонен.

Тем временем Алана Мамаева, чей аккаунт взломал хакер, пытается защитить своего супруга.

Сообщение Аланы на второй странице в Instagram.

Накануне она устроила прямой эфир на свой второй страничке в Instagram и рассказала о том, как переживает случившееся с ее мужем.

- Я общаюсь с женой Кокорина. Она, примерно, в таком же состоянии, как и я, - сказала девушка. - Травля со всех сторон, это тяжело переживать.

Алана расстроена и тем, что «Краснодар» отвернулся от Мамаева. По словам девушки, Павел - один из ключевых игроков команды, «много сделал для клуба».

- Да, у Паши характер не подарок. Но каждый хороший игрок с характером и амбициями, он не может быть амебой, заявила Алана во время прямого эфира. - Почти все хорошие игроки с непростыми характерами. В этом нет ничего плохого.

Подписчики Аланы предложили создать петицию в защиту Мамаева и Кокорина. Эту идею жена футболиста поддержала.

Петиция в защиту футболистов.

Сейчас знакомые и друзья семьи распространяют петицию в соцсетях.

- Считаем создавшуюся ситуацию в СМИ препятствием объективному расследованию. Мы выступаем против травли футболистов и их семей, - указано в тексте петиции. - Павел Мамаев и Александр Кокорин в полной мере осознали свою вину. Они попросили прощения у потерпевших и готовы возместить моральный и материальный ущерб! Они не представляют никакой угрозы обществу, обещают выполнять все требования следователей и адвокатов! Исходя из вышесказанного, убедительно просим изменить меру пресечения на домашний арест.

За 8 часов петицию подписали более 1100 человек.

Кроме того, Алана создала отдельную страницу в Instagram в защиту футболистов. Там она загрузила ролики людей, которые поддерживают Кокорорина и Мамаева.

Среди защитников известный политик Владимир Жириновский, чемпион мира по смешанным боевым искусствам и призер многих спортивных турниров и соревнований Олег Тактаров.

instamamaeva #мамаевкокорин #свободуфутболистам #мамаев #кокорин #мызасправедливыйсуд Петиция в шапке

Аудиообращение записал и сына Мамаева шестилетний Алекс.

instamamaeva Сын Павла Мамаева Алекс 6 лет..... #мамаевкокорин #свободуфутболистам #онинеопасны

Напомним, 10 октября оба спортсмена были задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве. А на следующий день Тверской суд арестовалКокорина и Мамаева на два месяц - до 8 декабря. При этом 18 октября футболистам официально предъявили обвинения в хулиганстве и побоях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алана Мамаева: Я люблю своего мужа и мне все равно, что вы об этом думаете!

Чета Мамаевых сейчас переживает не лучшие времена. После ЧП в московском кафе к футболисту «Краснодара» и его семье приковано все внимание. Полузащитник отказывается комментировать произошедшее, не отвечает на звонки и его супруга Алана Мамаева (читайте далее)