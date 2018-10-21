Обзор матча Краснодар - Ахмат 21 октября 2018: счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 20:57 2018-10-21T21:01:32+03:00

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Матч Краснодар - Ахмат стал первым в чемпионате России после перерыва на игры сборных и омрачившего его скандала вокруг Павла Мамаева и Александра Кокорина. Эта встреча завершала 11-й тур, который оказался полон сенсаций. “Зенит” уступил “Динамо”, а “Спартак” на своем поле проиграл “Арсеналу”.

“Краснодар” и “Ахмат” в прошлом сезоне выдали два отличных матча, которые завершились голами “горожан” на последних минутах и с одинаковым счетом 3:2. В этот раз болельщики ждали подобного шоу.

Стартовый состав “Краснодара” претерпел большие изменения, в том числе и из-за потери Мамаева. Мурад Мусаев включил в основу Куэву и Стоцкого, на острие атаки вышел Ари, а на позиции Каборе вышел Шишкин.

Итоговый счет и голы

Краснодар - Ахмат- 0:1 (0:0). Голы: Исмаэл, 61.

Статистика игроков

Краснодар: Синицын (В), Шишкин, Мартынович (К), Рамирес, Спайич (Перейра, 65), Газинский, Стоцкий, Классон (Сулейманов, 72), Вандерсон, Куэва, Ари (Игнатьев, 73).

Ахмат: Городов (В), Родолфо (Плиев, 78), Вилькер Анхель, Гащенков, Думбия, Исмаэл, Мохаммади, Семенов, Аблае Мбенг (Бериша, 69), Иванов, Уциев (К).

Судья: Виталий Мешков

Предупреждения: Родолфо, 36, Гащенков, 37, Семенов, 42, Исмаэл, 61, Городов, 87 - Ари, 42, Спайич, 48, Газинский, 67, Перейра, 80.

21 октября. Краснодар. Стадион “Краснодар”. 22 628 зрителя (вмещает 34 302).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Команды начали матч по предсказуемому сценарию. “Краснодар” больше владел мячом, а “Ахмат” искал счастья в контратаках. Перерыв в играх и перестроения состава сказались на взаимодействии “горожан”. “Черно-зеленые” часто подавали верхом в штрафную, иногда даже дело доходило до ударов. Спайич промахнулся, а Вандерсон попал прямо в руки вратарю.

Грозненцы создали свой первый момент после ошибки Газинского, который потерял мяч у своей штрафной, но благодаря нерасторопности Мбенга смог исправиться и не дал пробить нападающему.

Тот же Мбенг мог открыть счет в середине тайма, но нескольких сантиметров ему не хватило, чтобы замкнуть в пустые ворота фланговый прострел. Синицын вступал в игру и в концовке первых 45 минут, отбив мяч перед собой после удара Иванова и снова Мбенг не смог поразить ворота с трех метров, но оказался в офсайде.

Краснодарские многочисленные атаки не были так остры, а потому счет 0:0 к перерыву мог считаться благополучным исходом для “горожан”.

ВТОРОЙ ТАЙМ

В самом начале второй половины встречи “Краснодар” остался без тренера. Мурада Мусаева удалили со скамейки за крепкое слово в адрес арбитра. Тренер “черно-зеленых” перелез на трибуну, где досматривал встречу.

Через пару минут “Краснодар” создал свой по-настоящему опасный момент. Рамирес подавал с угла штрафной, Спайич ударил в штангу.

“Горожане” выглядели разнообразнее после перерыва, но счет открыл “Ахмат”. Исмаэл получил мяч примерно напротив левой штанги, метров с 25 зарядил низом в ближний угол, а Синицын не выручил. 0:1 на 61-й минуте.

Мурад Мусаев тут же отреагировал на изменения в счете и вместо защитника Спайича в атаку бросил Перейру. А на последние 20 минут на поле вышли Игнатьев и Сулейманов, заменив Ари и Классона.

Недостаток взаимопонимания у “Краснодара” едва не привел ко второму голу, но Синицын справился со сложным ударом с близкого расстояния. “Горожане” нашли в себе сил на навал, который закончился серией опасных ударов и стычкой на подходе к штрафной “Ахмата”. Усмирял арбитр Мешков игроков желтыми карточками, счет которых стремился к десятку.

Грозненцы не стеснялись тянуть время, а удары “Краснодара“ летели мимо. Судья добавил к основному времени аж шесть минут. В это время уместился сейв Городова после удара Вандерсона и подкат Шишкина, спасший от второго гола “Ахмата”. Бериша имел и еще один шанс в контратаке, но махнул мимо ворот. Трибуны требовали пенальти после падения Куэвы, но Мешков был непреклонен.

Итог - 1:0 в пользу "Ахмата". Очередной сенсационный результат 11-го тура.

“КП” провела онлайн-трансляцию матча Краснодар - Ахмат