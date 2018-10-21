Краснодар - Ахмат 21 октября 2018: Прямая онлайн-трансляция 11 тура чемпионата России по футболу

СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-21T13:01:22+03:00

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После перерыва на игры сборных и скандал с Кокориным и Мамаевым возобновляется Чемпионат России по футболу. «Краснодар» принимает грозненский «Ахмат». Этот матч станет первым для «горожан» без Павла Мамаева. Еще в прошлом туре он забивал «Зениту», а теперь находится в СИЗО и обвиняется сразу в нескольких преступлениях.

Эта игра покажет, как «горожане» справились с потерей важного игрока в тактическом и психологическом плане.

Команды занимают в турнирной таблице второе и девятое места, имея в активе 19 и 12 очков. «Краснодар» выдал потрясающий отрезок в сентябре, но в прошлом туре не смог выиграть у «Зенита» в Санкт-Петербурге. «Ахмат» недавно поменял главного тренера, на мостике снова Рашид Рахимов. В прошлом туре в кавказском дерби грозненцы поделили очки с «Анжи» после нулевой ничьей..

Статистика личных встреч Краснодар - Ахмат 21 октября 2018

«Краснодар» и «Ахмат» провели 17 официальных очных встреч – 16 в РФПЛ и одну в Кубке страны. В этих играх «быки» отпраздновали успех 11 раз, 5 раз уступили, еще 1 игра завершилась вничью. Общая разница мячей в противостоянии – 26:17 в пользу краснодарцев. В прошлом сезоне соперники выдали два ярких матча, которые завершились с одинаковым счетом 3:2.

Прогноз «КП» на матч Краснодар – Ахмат

Трансляция матча Краснодар - Ахмат 21 октября 2018

Трансляция матча Краснодар - Ахмат 21 октября 2018 года состоится в прямом эфире на спутниковом канале МатчПРЕМЬЕР в 19:00 по московскому времени.