Крушение военного самолёта Л-39 в Краснодарском крае: пилотов еще не нашли

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-19T10:51:16+03:00

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18 октября около 17:00 недалеко от станицы Должанской в Краснодарском крае в Азовское море упал военный самолет Л-39. Он совершал учебно-тренировочный полет. Как стало известно, высота полета была небольшой. Обломки воздушного судна нашли в полутора километрах от берега. На месте крушения обнаружили купол парашюта, на подвесной системе летчиков не было.

Сейчас на азовском море работают военные водолазы, пилотов ищут и с воздуха в небо уже подняли вертолет. Всего задействовано более 200 человек, также известно, что работают два катера МЧС.

По предварительной информации причиной крушения стала техническая неисправность воздушного судна.

ТТХ

Штурмовик Л-39 «Альбатрос» - один из самых популярных реактивных учебно-тренировочных самолетов в мире. Он используется в основном для повышения квалификации пилотов, а также в качестве легкого штурмовика.

Размах крыла - 9,46 метра.

Максимальная скорость Л-39 - 761 километр в час.

Практическая дальность полета - 1650 километров.

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