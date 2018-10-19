Педагог керченского колледжа спасла студентов, закрыв собой от стрелка

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-19T16:24:42+03:00

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- За что? За что все они погибли? – у гроба 62-летней Ларисы Кудрявцевой – преподавателя дисциплины "Технологическое оборудование" политехнического колледжа Керчи плачет ее двоюродная сестра Валентина. В последний путь проводили погибших в перестрелке 17 октября студентов и педагогов.

Проститься с Ларисой Кудрявцевой пришли ее родственники и студенты. Близкие стараются не общаться с журналистами – им очень тяжело говорить, каждое слово дается с трудом, слезы ручьем текут по щекам.

- Сестра очень любила свою работу, детей, и умерла как герой, - кое-как, дрожащим голосом рассказывает Валентина. У нее в руках - охапка цветов, каждый из букетов перевязан черной траурной лентой. На алые бутоны роз капают крупные слезы женщины. – Лариса ведь грудью закрыла детей от этого отморозка. Когда он зашел в кабинет на третьем этаже, в котором преподавала Лариса, она первая подошла к нему. Там творился хаос, дети начали выбегать из аудитории, сестра не бросилась из кабинета, она подошла к этому нелюдю, чтобы дать время студентам выбежать. Об этом говорят и раны на груди у сестры. Она погибла мгновенно. Этот отморозок ведь стрелял во всех подряд без разбору, и первой его жертвой в этой аудитории была моя сестра. Об этом мне рассказали ребята, которые остались живы, и которые все это видели.

на похороны жертв керченского стрелка пришли и студенты, которые пострадали в бойне. Фото: соцсети Сергея Аксенова

Лариса Кудрявцева отдала колледжу 20 лет. На любимой работе и встретила свою смерть. Она ее будто предвидела. Один из последних статусов на странице в Одноклассниках: «Живем, как будто впереди у нас сто лет… А жизнь… Вчера была, а завтра нет…».

- Лариса Борисовна была строгим, и в то же время справедливым педагогом, - рассказывает студента колледжа, представившаяся Ириной. – На ее парах всегда была образцовая тишина. Но когда что-то начинали обсуждать, мог стоять такой гул – все втягивались в процесс. Таких учителей называют педагогом от Бога. Нам будет ее не хватать.

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