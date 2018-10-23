2018-10-23T14:34:36+03:00
Общество

Школьники из Раевской не уйдут на каникулы

Ведь пока все учились, они, по мнению властей, отдыхали
Юлия ДУБИНА
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У ребят из Раевской каникул не будетУ ребят из Раевской каникул не будетФото: Лия МУРАДЬЯН
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Школу в станице Раевской закрывали из-за вспышки кишечной инфекции, это официальная формулировка управления образования Новороссийска. Учебное заведение не работало на протяжении пяти дней.

Напомним, Первые случаи отравления непонятно чем жители станицы Раевской заметили около двух недель назад. Сначала с признаками, как тогда казалось, ОРВИ стали попадать в больницу дети.

Первые пациенты, с предположительным диагнозом острая кишечная инфекция, поступили в инфекционную больницу Новороссийска в ночь на 11 октября.

- Установлено, что с 8 по 10 октября от жителей Раевской поступали заявки в связи с утечками воды, которые устранялись сотрудниками РЭУ МУП «Водоканал», при этом у 4 работников, осуществлявших ремонтные работы в местах порыва водопровода, впоследствии также была обнаружена кишечная инфекция, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - В школе и детском саду взяты пробы воды на предмет соответствия санитарным нормам, по ним проводятся соответствующие исследования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Сейчас родителям школьников сообщили - каникул не будет, дети свое уже отгуляли. Правда, каникулы у всех школьников продлятся с 28 октября по 6 ноября. А в Раевской ребята «отгуляли» лишь половину этого срока.

- Приказ о переносе каникул уже подписан, - скупо ответили «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении образования Новороссийска.

Такое решение в ведомстве объясняют тем, что школьникам надо наверстать пропущенную программу. Правда, с нынешним раскладом есть неплохой шанс ее перегнать.

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