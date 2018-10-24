Источник «КП»: Готовится арест исполняющего обязанности мэра Сочи

СЕГОДНЯ 11:46 2018-10-24T13:34:03+03:00

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В Сочи началась очередная волна расследований против чиновников городской администрации курорта. На этот раз под пристальным вниманием силовиков оказался исполняющий обязанности мэра Сочи Иван Бомбергер. Сегодня, 24 октября, в его квартире и рабочем кабинете проводятся обыски.

- Да, действительно, Иван Бомбергер под подозрением, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительном ведомстве. - Ему вменяют выдачу незаконных решений на строительство домов и превышение должностных полномочий. Кроме того, несколько лет назад он сам купил квартиру в 90 квадратных метров, которая обошлась ему в смешную для курортного города сумму - 1 миллион рублей.

Более того, обыски пройдут еще по 23 адресам в Сочи.

В незаконной деятельности и превышении должностных полномочий подозреваются так же директор сочинского водоканала Сергей Винарский и главный архитектор курорта Владимир Малов. Каждый на своем месте подписывал документы, разрешающие эксплуатацию незаконно построенных жилых домов.

- Арест чиновников состоится завтра, 25 октября, в кубанской столице, - подтвердил источник "Комсомольской правды" - Кубань".

Несколькими днями ранее, 17 октября, Басманный суд Москвы вынес решение об аресте еще двух сочинских чиновников - вице-мэра Сергей Юрина и бывшего первый вице-мэра Анатолия Рыкова.

Последний пришел на эту должность после громкого ареста его предшественника Мугдина Чермита в апреле этого года. Но не проработал в мэрии курорта и полугода, уволился по собственному желанию. Ему на смену пришел 39-летний Сергей Юрин и тоже уже попал в поле зрения правоохранителей. Оба фигуранта подозреваются в особо тяжких преступлениях. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

При обыске у Рыкова обнаружили дорогие иномарки, элитный алкоголь, драгоценности, коллекцию часов, отдельные экземпляры которых стоят по 3 миллиона рублей. Владелицей машин Porsche и Mercedes является супруга чиновника. До прихода в мэрию Сочи он работал заместителем градоначальника Анапы и председателем краснодарского избиркома.

Напомним, аресты в сочинской администрации начались в апреле этого года. Тогда итогом спецоперации силовиков в конце апреля этого года стало возбуждение 40 уголовных дел и задержание 15 человек в сфере жилищного строительства в Сочи.

Среди арестованных - 11 застройщиков и 4 должностных лица.

Как выяснилось, внезапность была необходима - многие из тех, на кого правоохранители надели наручники, собирались скрыться за рубежом.

Сейчас оба вице-мэра Сочи Мугдин Чермит и Юрий Паламарчук, главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок, директор сочинского департамента имущества Владимир Пермяков находятся в изоляторе временного содержания.

Кроме того, весной информация об аресте Ивана Бомбергера уже появлялась в СМИ. Но тогда, в апреле, его причастность к незаконной застройке не подтвердилась. А вице-мэр продолжил свою работу на посту.

Кстати, в должности заместителя градоначальника Бомбергер работает с ноября 2014 года. В январе 2015 года он обрел еще и полномочия руководителя департамента строительства администрации Сочи.