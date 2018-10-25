Количество погибших из-за непогоды на Кубани увеличилось до двух человек
Еще об одной жертве непогоды на Кубани стало известно сегодня утром, 25 октября. Установлено, что это 82-летний мужчина. Он был жителем села Кривенковского. Ранее на территории одного из домов в этой же местности нашли и погибшую 71-летнюю женщину.
- Проводится проверка по факту гибели людей, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СК СУ России по Краснодарскому краю.
Известно также, что пострадавших в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи насчитывается как минимум пять человек. О судьбе еще одного жителя сейчас ничего неизвестно.
Из подтопленных населенных пунктов спасатели эвакуировали более 380 человек, в том числе около 100 детей. Задержаны 18 пассажирских поездов, в которых находились более 4,7 тыс. пассажиров.
В ликвидации последствий стихии задействованы более 700 человек и 150 единиц техники.
Напомним, в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Сообщение с курортным городом прервано. Сильные дожди и подтопления стали причиной прекращения движения на федеральной трассе. В районе населенного пункта Макопсе поврежден мост – разрушено дорожное полотно, размыта одна из опор. К месту происшествия стянута техника, однако высокий уровень воды пока не позволяет начать восстановительные работы. Они начнутся как только спадет вода. Кроме этого, на федеральную трассу сошли сели в районе населенных пунктов Аше и Советквадже. Администрация года Сочи настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок: по расчетам специалистов полноценное восстановление движения по федеральной трассе через пострадавшие от удара стихии районы может занять до 2 суток.
Ударом стихии отрезало от прибрежной части населенные пункты Марьино и Наджиго, Калеж, Лыготх. В Марьино смыло временный проезд на краевой дороге, специалисты пока не могут приступить к восстановительным работам из-за высокого уровня воды. 300 метров дорожного полотна смыло на дороге в населенный пункт Наджиго. Подмыло мост, через который пролегает дорога к аулам Калеж и Лыготх.
За ночь в Лазаревском районе повалило порядка 30 деревьев. В Адлрском и Лазаревском районах есть локальные подтопления частных домовладений – с утра созданные районными администрациями комиссии начнут подворовые обходы для оценки ущерба. Локальные подтопления в Адлерском районе – на трассе перед магазином «Фара» и около ЖД вокзала.
Стихия в Краснодарском крае. Под ударом Туапсинский, Апшеронский районы и Сочи.
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