Количество погибших из-за непогоды на Кубани увеличилось до двух человек

СЕГОДНЯ 09:01 2018-10-25T09:48:03+03:00

Еще один человек числится пропавшим без вести

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Еще об одной жертве непогоды на Кубани стало известно сегодня утром, 25 октября. Установлено, что это 82-летний мужчина. Он был жителем села Кривенковского. Ранее на территории одного из домов в этой же местности нашли и погибшую 71-летнюю женщину.

- Проводится проверка по факту гибели людей, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СК СУ России по Краснодарскому краю.

Известно также, что пострадавших в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи насчитывается как минимум пять человек. О судьбе еще одного жителя сейчас ничего неизвестно.

Из подтопленных населенных пунктов спасатели эвакуировали более 380 человек, в том числе около 100 детей. Задержаны 18 пассажирских поездов, в которых находились более 4,7 тыс. пассажиров.

В ликвидации последствий стихии задействованы более 700 человек и 150 единиц техники.

Напомним, в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Сообщение с курортным городом прервано. Сильные дожди и подтопления стали причиной прекращения движения на федеральной трассе. В районе населенного пункта Макопсе поврежден мост – разрушено дорожное полотно, размыта одна из опор. К месту происшествия стянута техника, однако высокий уровень воды пока не позволяет начать восстановительные работы. Они начнутся как только спадет вода. Кроме этого, на федеральную трассу сошли сели в районе населенных пунктов Аше и Советквадже. Администрация года Сочи настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок: по расчетам специалистов полноценное восстановление движения по федеральной трассе через пострадавшие от удара стихии районы может занять до 2 суток.

Ударом стихии отрезало от прибрежной части населенные пункты Марьино и Наджиго, Калеж, Лыготх. В Марьино смыло временный проезд на краевой дороге, специалисты пока не могут приступить к восстановительным работам из-за высокого уровня воды. 300 метров дорожного полотна смыло на дороге в населенный пункт Наджиго. Подмыло мост, через который пролегает дорога к аулам Калеж и Лыготх.

За ночь в Лазаревском районе повалило порядка 30 деревьев. В Адлрском и Лазаревском районах есть локальные подтопления частных домовладений – с утра созданные районными администрациями комиссии начнут подворовые обходы для оценки ущерба. Локальные подтопления в Адлерском районе – на трассе перед магазином «Фара» и около ЖД вокзала.

Стихия в Краснодарском крае. Под ударом Туапсинский, Апшеронский районы и Сочи.

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