В Туапсинском районе в результате паводка погибла женщина

СЕГОДНЯ 21:20 2018-10-24T21:22:17+03:00

Ее тело нашли в станице Кривеньковской [видео]

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В Туапсинском районе продолжает бушевать стихия. Под водой оказались десятки улиц города-курорта, затоплены автомобили. Кроме того, ливнем разрушило мост.

- Народ теперь не может въехать и выехать из поселка Шаумян. Это была единственная переправа в населенный пункт, - сообщают местные жители.

Репортаж из кабины пожарной машины в Туапсе .

Спасатели советуют близко к мосту не подъезжать, говорят, что опасно. Может и обрушиться. На месте работают сотрудники ДПС.

Из-за стихии задержаны пять пассажирских поездов. В Туапсинском районе введен режим ЧС.

- Всего в зоне затопления 22330 домовладений с населением 72537 человек, 46 социально-значимых объектов. Эвакуировано боле 16 человек, - рассказал начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

О первой жертве сначала заговорили пользователи социальных сетей.

- Пожилая женщина возле рынка лежит, тело даже неприкрыто, - написала одна из местных жительниц.

Позже информацию о погибшей подтвердили и в следственном комитете.

- Получена информация о гибели женщины в результате паводка на территории станицы Кривеньковская Туапсинского района края. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. По факту происшествия назначена доследственная проверка, - сообщили в ведомстве.

Больше информации о пострадавших и погибших в результате стихии нет.

В результате схода селей на станции Чилипси и перегоне Греческий - Кривеньковская приостановлено железнодорожное сообщение.

В настоящее время задержаны поезда №804 сообщением Имеретинский курорт – Краснодар, №803 сообщением Краснодар – Имеретинский курорт, №242 сообщением Адлер – Иркутск, № 344 Адлер – Челябинск и отменен пригородный поезд №6920 Туапсе – Горячий Ключ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Туапсинском районе введен режим ЧС.

- В Туапсе очень серьёзные подтопления, вода зашла в дома. Помощь на месте, ситуация на контроле. В районе введён режим ЧС. Где потребовалось, провели эвакуацию. (Подробности).

В Туапсинском районе эвакуировали больше 160 человек.

Всего в зоне затопления 22330 домовладений с населением 72537 человек, 46 социально-значимых объектов. Эвакуировано более 160 человек. (Подробности).

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

ЧП в Туапсе: тропическим ливнем размыты дороги, затоплены жилые дома, разрушен водопровод и электросети.

Начавшийся в Туапсе во второй половине дня 8 июля дождь уже через несколько минут превратился в настоящий тропический ливень. По словам очевидцев, хлынувшие с неба потоки воды были настолько мощными, что видимость сократилась всего до нескольких метров. Местные горные ручейки в мгновение ока превратились в бушующие реки, а город - в одну большую пробку. Всего за несколько часов в Туапсе выпала более чем месячная норма осадков – 112 миллиметров. К такому объему осадков городские службы и ливневые канализации оказались не готовы. (Подробности).