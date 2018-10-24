2018-10-24T21:03:42+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе эвакуировали больше 160 человек

22 тысячи домов находятся в зоне затопления
Юлия ДУБИНА
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Из Туапсе эвакуируют населениеИз Туапсе эвакуируют население
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В Туапсинском районе продолжает бушевать стихия. Под водой оказались десятки улиц города-курорта, затоплены автомобили. Кроме того, ливнем разрушило мост. Народ теперь не может въехать и выехать из поселка Шаумян. Из-за стихии задержаны пять пассажирских поездов. В Туапсинском районе введен режим ЧС.

- Всего в зоне затопления 22330 домовладений с населением 72537 человек, 46 социально-значимых объектов. Эвакуировано более 160 человек, - рассказал начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Жители подтопленных поселений размещены в эвакуационных пунктах – администрациях, школах и гостиницах. Кроме того, в больницах будут подготовлены дополнительные места, если кому-то потребуется медицинская помощь

В 17.00 в Туапсе выдвинулась аэромобильная группа Главного управления МЧС. На помощь коллегам отправились 100 человек и 28 единиц техники. Всего со стихией борются более 300 человек.

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