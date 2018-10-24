Ливень в Туапсе 24 октября 2018 года: по улицам плывут холодильники, подтоплены ж/д станции

СЕГОДНЯ 14:58 2018-10-24T16:44:58+03:00

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Непогода накрыла Туапсе с самого утра 24 октября. Под водой оказались десятки улиц города-курорта.

На Уральской в водном потоке оказались маршрутка с пассажирами, на улице Карла Маркса водным потоком унесло холодильники, стоящие у торговых точек. По улице Горького люди пытаются выловить проплывающие автомобили. Поток воды смыл даже бетонное ограждение.

По Туапсе плывут холодильники.

- При въезде в город со стороны поселка Пригородного водный поток разделил территорию на две части, - говорят местные жители. - Пока пережидаем стихию. Попасть в Туапсе на транспорте невозможно.

Прямо сейчас туапсинские спасатели обследуют затопленные дома в селе Кривенковском.

На Уральской в водном потоке оказались маршрутка с пассажирами.

В МЧС сообщают, что массовой эвакуации людей пока не проводилась.

- Подтопило станции Гойтх, Пшиш, перегон Туапсе - Шепси, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ОД ЕДДС Туапсинского района. - Сотрудники СКЖД проводят обследование четырех тоннелей на перегоне Индюк - Гойтх.

Улица Интернациональная в Туапсе затоплена.

По словам сотрудников СКЖД, на движение пассажирских поездов данное происшествие не повлияло. Задержки нет.

- Для координации работ по ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб, - добавляют в РЖД.

После ливня взбунтовалась река Паук в Туапсе.

Стоит сказать, в администрации Туапсе людей о шторме предупредили заранее.

- Ожидаются сильные проливные дожди, ливни с грозой, в отдельных районах град. Над акваторией Черного моря возможно формирование смерчей. Будьте внимательны и осторожны, - сообщили жителям Туапсе.

ВАЖНО!

В случае ЧС необходимо сохранять спокойствие, о любых происшествиях сообщать по телефонам: 8 (86167) 2-52-12, 2-42-12, 112, 01, с мобильного – 010, 101, 8 (861)-268-64-40.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Туапсинском районе введен режим ЧС

- В Туапсе очень серьёзные подтопления, вода зашла в дома. Помощь на месте, ситуация на контроле. В районе введён режим ЧС. Где потребовалось, провели эвакуацию. (Подробности)