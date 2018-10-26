Полицейский и светофор спасли трех человек во время наводнения в Туапсинском районе

СЕГОДНЯ 19:21 2018-10-26T19:27:46+03:00

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Во время наводнения в Краснодарском крае, которое произошло после ливня 24 октября, случилось немало удивительных историй спасения. К одной из них причастен капитан полиции Туапсинского района Алексей Лебедев и… железнодорожный светофор.

Как только пошел ливень и вода начала заливать дорогу, инспектор отправился на трассу Майкоп - Туапсе, чтобы контролировать дорожное движение по затопленным железнодорожным путям в районе угольного склада. Здесь к этому моменту уже собрался внушительный затор.

Большая вода продолжила прибывать с большой скоростью. Алексей Лебедев увидел, что в потоке за затопленный светофор держатся два сотрудника железной дороги.

Полицейский вызвал спасателей и сам попытался войти в воду, чтобы помочь мужчинам, но течение было очень быстрым. В это же время поток понес еще одного мужчину. Алексей Лебедев подсказал ему, что можно зацепиться за светофор и помог ему удержаться на плаву.

- Полицейский ни на минуту не отходил от пострадавших, подобравшись к ним как можно ближе, подбадривал их. Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники МЧС со спецоборудованием. Лебедев оказывал спасателям активное содействие в спасении людей, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

После операции спасения, сотрудник ГИБДД продолжил нести службу на участке дороги с затрудненным проездом.

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