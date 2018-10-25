Наводнение в Краснодарском крае: хроника событий
Сильные ливни, прошедшие 24 октября в Краснодарском крае привели к стихийному бедствию. Горные реки и ручьи вышли из берегов, превратившись в мощные потоки. Пострадали Туапсе, Хадыженск, Сочи и окрестные хутора, села и станицы - всего 27 населенных пунктов. Введен режим чрезвычайной ситуации.
Сочи оказался отрезан от внешнего мира. На трассе Джубга – Сочи обрушился автодорожный мост через реку Макопсе, размыт мост на дороге Туапсе – Хадыженск через реку Цыпка. Селевые потоки нарушили железнодорожное движение на станции Чилипси и перегоне Греческий – Кривенковское. Задержано 15 поездов. На железнодорожном вокзале Горячего Ключа развернули полевую кухню для пассажиров.
Паводок в Туапсе.
Сообщается о как минимум двух погибших пенсионерах, еще одна женщина пропала без вести.
- Подтоплено 1662 домовладения. Эвакуировано 460 человек, в том числе с использованием плавсредвтсв 72 человек. Поисковые работы во всех подтопленных населенных пунктах продолжаются, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В девяти населенных пунктах отключено электричество, село Волконка в Сочи осталось без газоснабжения. В пострадавших районах ликвидируют последствия 781 человек и 207 единиц техники. На помощь спасателям Краснодарского края выдвигается помощь из Ростова-на-Дону – 100 человек, 27 единиц техники, вертолет Ми-8.
По прогнозам синоптиков, дожди продолжатся в районе бедствия до 26 октября. По всему краю объявлено экстренное предупреждение.
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Стихия в Краснодарском крае. Под ударом Туапсинский, Апшеронский районы и Сочи.
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