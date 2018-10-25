Наводнение в Краснодарском крае: хроника событий

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-25T12:20:19+03:00

Горные реки сметали все на своем пути

Сочи отрезан от мира, запаса продуктов в городе хватит на семь дней [онлайн-трансляция]

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Сильные ливни, прошедшие 24 октября в Краснодарском крае привели к стихийному бедствию. Горные реки и ручьи вышли из берегов, превратившись в мощные потоки. Пострадали Туапсе, Хадыженск, Сочи и окрестные хутора, села и станицы - всего 27 населенных пунктов. Введен режим чрезвычайной ситуации.

Сочи оказался отрезан от внешнего мира. На трассе Джубга – Сочи обрушился автодорожный мост через реку Макопсе, размыт мост на дороге Туапсе – Хадыженск через реку Цыпка. Селевые потоки нарушили железнодорожное движение на станции Чилипси и перегоне Греческий – Кривенковское. Задержано 15 поездов. На железнодорожном вокзале Горячего Ключа развернули полевую кухню для пассажиров.

Паводок в Туапсе.

Сообщается о как минимум двух погибших пенсионерах, еще одна женщина пропала без вести.

- Подтоплено 1662 домовладения. Эвакуировано 460 человек, в том числе с использованием плавсредвтсв 72 человек. Поисковые работы во всех подтопленных населенных пунктах продолжаются, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В девяти населенных пунктах отключено электричество, село Волконка в Сочи осталось без газоснабжения. В пострадавших районах ликвидируют последствия 781 человек и 207 единиц техники. На помощь спасателям Краснодарского края выдвигается помощь из Ростова-на-Дону – 100 человек, 27 единиц техники, вертолет Ми-8.

По прогнозам синоптиков, дожди продолжатся в районе бедствия до 26 октября. По всему краю объявлено экстренное предупреждение.

«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием. Последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.