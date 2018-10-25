Жительница села в Туапсинском районе: Оповещений не было

СЕГОДНЯ 15:52 2018-10-25T16:13:24+03:00

Однако в мэрии утверждают, что это неправда [видео]

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В Туапсинском районе продолжаются спасательные работы. Напомним, 24 октября на населенные пункты обрушилась двухмесячная норма осадков только за один день. Размыты дороги, в том числе и железная. Подтоплены дома. Людей эвакуировали из зоны подтопления. Из-за непогоды в Краснодарском крае в водной блокаде оказались больше 30 поездов.

- У нас утонули две машины. Окна и двери в доме выбило давлением воды. В общем, у нас нет первого этажа фактически. С самого утра мы выгребаем муляку из дома, по уши в грязи, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» 40-летняя Анна Журавская.

Воды, света нет в селе нет.

- Если бы сосед не прибежал и не сказал, что вода идет, мы бы и не знали. Никаких оповещений, сирен, ничего не было! Хорошо, что у меня документы все были сложены. Я их взяла и давай скорее спасаться. Меня муж на спине выносил со двора, - добавляет Анна Журавская.

В Туапсе по улицам течет грязь.

В администрации района заверили, что информацию о надвигающей непогоде сообщали заранее.

- Сообщение о том, что прогнозируется ухудшение погоды, мы опубликовали 19 октября на нашем сайте. Мы предупреждали местных жителей, что ожидаются ливень с грозой, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, формирование смерчей, возможны ЧС, подъем уровня воды в реках, - говорят «КП» - Кубань» в администрации муниципалитета. - Эта же информация появлялась и в СМИ, причем заранее. Так что все жители были предупреждены.

Однако курсировали ли машины с громкоговорителями, оповещались ли жители Туапсе и поселков с помощью сирены, в администрации района сказать не смогли.

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