Разгул стихии на Кубани: разрушен участок трассы Джубга - Сочи, движение перекрыто

СЕГОДНЯ 07:19 2018-10-25T07:22:02+03:00

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На Кубани продолжает бушевать стихия. Всю ночь поливало практически всю территорию Краснодарского края. Больше всего осадков впало в Туапсинском районе и в Сочи.

- В результате аномального паводка на реке Макопсе в Лазаревском районе Сочи произошло повреждение подхода автодорожного моста, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в Упрдор «Черноморье». - Разрушен 20-метровый участок федеральной трассы. Данный размыв привел к чрезвычайной ситуации — прекращению автомобильного сообщения между Туапсе и большей частью Лазаревского района Сочи.

А другой дороги в этом направлении нет, так что теперь добраться в населенные пункты Туапсинского района и Лазаревского невозможно.

Дорожники пока не могут выйти и ремонтировать разрушенные 20 метров транспортного пути, так как дождь продолжается.

- Как только закончатся обильные осадки и понизится уровень воды в реке, дорожники приступят к ремонту, - сообщили в Упрдор.

Тем временем пострадавших в результате повреждения подхода к мосту через реку Макопс нет. Штормовое предупреждение продолжает действовать в Краснодарском крае. Вода в реках повышена до критических отметок.

Полиция Кубани просит водителей воздержаться от поездок в указанном направлении.

-Движение здесь будет открыто предварительно только во второй половине дня, - говорят в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - О восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

ЕСТЬ ЖЕРТВЫ

В Туапсинском районе в результате паводка погибла женщина

- Получена информация о гибели женщины в результате паводка на территории станицы Кривеньковская Туапсинского района края. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. По факту происшествия назначена доследственная проверка, - сообщили следователи (продолжение)