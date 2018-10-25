«Как в Крымске»: главный метеоролог Краснодарского края напомнил, что последствия похожего ливня 6 лет назад унесли десятки жизней

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-25T13:38:23+03:00

Ливни прогнозируют еще на два дня

Но, по его словам, выводы сделаны, а жертв могло бы быть больше

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Судя по бушующей за окном природе, своих властных позиций она сдавать не собирается. Казалось бы, все ресурсы спасателей брошены сейчас на устранение подтоплений, поломок и аварий, но стихия подбрасывает все новые поводы для беспокойства.

- Штормовое предупреждение будет действовать в следующие двое суток, - рассказал "Комсомольской правде" - Кубань" главный метеоролог Краснодарского края Андрей Бондарь. - Ожидается сильный дождь в горных районах более 55 мм. Кое-где грозы.

Ливни могут стать причиной схода селей. Этот фронт, по словам Бондаря, будет хозяйничать на всей территории Краснодарского края.

- Дожди такого масштаба вспоминаются в предыдущий раз только в Крымске, - продолжает главный метеоролог. - Тогда из-за непомерных осадков выбли из берегов речужки, кажущиеся в сухую погоду совершенно безобидными.

Тогда в Крымске погибли сотни людей. В считанные часы некотролируемые потоки заполонили улицы и дома крымчан. Выбраться из этого плена у многих не было шансов.

Однако Андрей Бондарь, находящийся сейчас, 25 октября, в оперативном штабе по затоплениям в Туапсе, Сочи и Апшеронске, уверен, что выводы из той трагедии власти сделали. Именно этим он объясняет, что в густонаселенном районе Туапсе и Сочи нет массовых жертв.

- Погибли двое, это трагедия, но смертей могло бы быть больше, если бы ранее русла рек не были почищены, к примеру, - говорит метеоролог. - Этой "крымской" памяти местным властям хватит лет на 15 как минимум.

Он рекомендовал перестраховываться и самим жителям подтопленных территорий.

- Не отказывайтесь от эвакуации, если спасатели вас к ней призывают, - сказал Бондарь.

Напомним, по последним данным подтопленными остаются 27 населенных пунктов и больше двух тысяч домов. Отрезан от цивилизации аул Наджиго в Лазаревском районе Сочи. 176 жителей отказались (из них 35 детей) отказались от эвакуации и остались в своих домах.

Известно, что жертвами стихии стали пожилые мужчина и женщина. Родственники ищут 67-летнюю Нину Шульгину. она не выходила на связь с тех пор, как начали поступать сообщения о подтоплениях.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Краевой штаб министерства здравоохранения работает в зоне подтопления

После того, как стало известно, что в результате разгула стихии пострадали населенные пункты в Туапсинском и Апшеронском районе, а также в Сочи. Губернатор Кубани поручил организовать работу краевого штаба министерства здравоохранения, привлечь силы центра медицины катастроф.

- Незамедлительно мобилизована служба скорой помощи, врачебно-сестринские бригады, - говорят в минздраве Кубани. - Сейчас на месте работают 30 бригад в Туапсинском районе, 15 -- в Апшеронском. Кроме того, на местах действуют психолого-психиатрические бригады.

Проводятся подворовые обходы.

По оперативным данным, 25 октября за медицинской помощью обратились два человека из Туапсинского района.

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