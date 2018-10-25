«Дети сидели на крыше и звали на помощь»: в Апшеронске спасатели увозят на катамаранах людей из затопленного города

СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-25T11:31:19+03:00

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Стихия продолжает бушевать на Кубани. В Туапсе снова пошел дождь. И местные переживают, что в городе снова будет воды по пояс. Ливневки ведь еще не успели расчистить от мусора и веток.

В Апшеронском районе в зоне подтопления – 900 домов. Ночью началась эвакуация жителей. Только не все соглашались покидать свои дома. Опасались, что придут мародеры. Тех же, кого все-таки вывезли, эвакуировали в санаторий, школу и детский сад в Хадыженске.

Спасители на лодках вывозят людей из затопленных домов. Фото: Кубань-СПАС

- Многие люди еще ночью отказывались покинуть свои дома, но сейчас на многих участках уровень воды достигает до двух метров, поэтому идет эвакуация детей, инвалидов, пожилых людей, - рассказывают в «Кубань-СПАС». – Так в Апшеронске, по адресу Мира, двое детей сидели на крыше и звали на помощь. Их дом затопило сильно. Мы подбирались к ним на катамаране.

Фото: Кубань СПАС

Из станицы Куринской и поселка Станционный ночью эвакуировали 76 человек, из них 6 - дети.

- В Туапсинском районе задействовано 5 отрядов «Кубань-СПАС», численностью 77 человек. 29 спасателей краснодарского отряда «Кубань-СПАС» продолжают эвакуацию местных жителей в селе Кривенковское, - говорят спасатели. - А еще понадобилась первая помощь неходячей пожилой женщине. Ее увезли в больницу с переохлаждением. Спасатели привозят местным хлеб и воду.

Из-за наводнения остался отрезанным от мира и сочинский аул Наджиго в Лазаревском районе. Здесь размыло 300 метров дороги. В ауле находятся 176 человек, из них 35 детей. Света и связи у них нет. От эвакуации жители отказались. Им будут привозитьл на вертолете еду. А дорогу уже начали восстанавливать.

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