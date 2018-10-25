Жители Туапсе: сидим без воды, ливневки еще не расчищены и снова пошел дождь

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-25T11:33:22+03:00

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В Туапсинском районе снова начался дождь. В результате стихии подтопило не только Туапсе, но еще и Сочи, а также Апшеронский районе – всего под водой оказались около 30 населенных пунктов.

Оперативные штабы созданы в каждом затопленном городе и поселке.

- В Туапсинском районе подтоплено 1241 домовладение, эвакуировано порядка 120 человек, - говорят в пресс-службе администрации Краснодарского края. - Для жителей организовано горячее питание и питье. Кроме того, планируется приступить к ремонту поврежденного автодорожного моста в районе реки Цыпка.

В Туапсе стихия оставила местных жителей без газа и воды.

На трассе Джубга-Сочи разрушен мост

- Грязевым потоком повредило газопровод, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» жительница Туапсе Елена Кузьменко. – Мы сейчас сидим без тепла, но это не самое страшное. У нас еще нет воды. В городе ее привезли в бочках, люди набирают. Но это питьевая. Техническую набираем на улице – у нас снова начался дождь, выносим ведра с тазиками на улицу, чтобы набрать дождевой воды. Знаете, с неба снова капает, а ведь ливневки, которые забиты всяким мусором, до сих пор не расчищены. Боимся, что снова город может поплыть.

В Туапсе и в самом районе работают аварийные бригады. Специалисты сейчас находятся еще и в Апшеронском районе.

Дорожники справляются с последствиями стихии

- Здесь пострадали Куринское и Кабардинское сельские поселения, а также Хадыженское городское поселение. В зоне подтопления – 900 домовладений, где проживает около трех тысяч человек. Порядка 300 жителей эвакуировано в санаторий, школу и детский сад в Хадыженске. Все обеспечены горячим питанием и водой, - отчитались в администрации Кубани.

С последствиями стихии на Кубани справляются 400 человек и около 100 единиц техники.

Подключились и гаишники. Они следят за порядком на федеральной трассе Джубга-Сочи, где стихия смыла мост. Но ремонтировать его пока не начали, из-за непогоды это пока невозможно сделать.

- Кроме этого, на федеральную трассу сошли сели в районе населенных пунктов Аше и Совет-Квадже. Автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок: по расчетам специалистов, для восстановления полноценного движения по трассе может потребоваться порядка двух суток, - говорят в администрации Кубани.

В Туапсе по улицам течет грязь.

Застряла в Туапсе и жительница Горячего Ключа Наталья Лукша с мужем.

- Мы в три часа ночи выехали в Сочи. Муж работает водителем, везли товар на курорт. И попали в самую гущу событий, - рассказывает «КП» Наталья. – Это было ужасно. Мы молились, чтобы нас не смыло. Река бурлила так, что я никогда такого не видела. Потоки воды текли по дорогам. Мы нашли более менее укромное местечко, чтобы переночевать прямо в машине. Но уснуть не могли - машину трясло, ливень стучал в окна. Молились, чтобы проснулись. А потом на подъезде к Магри нас развернули. Сказали, что в поселке Макопс разрушило мост. Только когда участок отремонтируют, никто не говорит. Мы не стали ждать, развернулись и поехали обратно.

Сочи отрезало от мира.