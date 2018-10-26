Алкоголь, беседы, горячее питание: как коротают время застрявшие на трассе Джубга - Сочи водители

СЕГОДНЯ 21:00 2018-10-26T22:50:37+03:00

Перед разрушенным мостом на федеральной трассе, ведущей в Сочи, собралась 15-километровая пробка

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Путь от Краснодара в сторону Сочи увешан предупреждениями. Навигаторы советуют отправиться в турне через Стамбул или Тбилиси, а на трассе встречаются табло, которые сообщают, что путь в Сочи перекрыт.

Сильный ливень 24 октября привел к тому, что в Лазаревском районе обрушилась часть моста через реку Макопсе. Курорт оказался отрезанным от внешнего мира. В момент ЧП на пути в Сочи были сотни машин, их водители, возможно, никогда бы не встретились, но стали друзьями по несчастью.

Ночная трасса Джубга - СочиФото: Евгения ОСТРАЯ

Пробка растянулась перед постом Магри на 15 километров. Большая часть автомобилей - грузовики, встречаются практически все регионы России. Водители времени зря не теряют, собираются кучками на обочине, обсуждают текущую обстановку, пьют чай или что-нибудь покрепче.

- А что такого? Мы тут больше суток уже стоим. И еще постоим, за руль не скоро, - говорит один из дальнобойщиков, представившийся Андреем.

У него большая машина с полуприцепом и спальным местом, а потому на свое положение он не жалуется.

- Хорошо, что пустой. Никто не торопит, мне не привыкать ждать и жить на дороге. Тут все есть - магазины, еду спасатели развозят, - говорит Андрей.

Движение пока прервано

Компанию ему составляет водитель “Газели” Давид. Он возил в Краснодар хурму на продажу и возвращался за очередной партией.

- Все продал, хорошо товар идет, сейчас же самый сезон. Очень обидно стоять тут, да! Но природа такая - ничего не поделаешь, - разводит он руками.

В “Газели” спать неудобно, потому он ночует в местной гостинице недалеко от трассы.

- Цены не ломят! 1000 рублей за номер в сутки, в частном секторе 350 рублей с человека за ночлег. Вода в магазинах есть, все нормально, даже как-то удивительно, - будто не узнает земляков Давид.

Оживление на обочине вызывают слухи о скором открытии моста. Кто-то принес весть, что движение откроют уже ночью. Андрей грустит, он уже выпил и ему точно придется ждать до утра.

Источник благой вести - пост ДПС, от которого информация расходится по цепочке на все 15 километров.

Просим пропустить нас к месту, где рухнул тот самый мост, отрезавший Сочи от большой земли.

- Проезжайте, только острожно и рабочих не отвлекайте! - напутствует инспектор, который прячется под плащ-палаткой. Дождь в этих местах с разной интенсивностью идет уже третьи сутки.

Шум техники дает знать - мы уже рядом. Вдоль дороги расставлено освещение. Прожекторы светят ровно туда, где еще недавно зияла пропасть. Река шумит где-то внизу, даже не верится, что она могла снести этот мост.

- Это вы ремонтируете? - обращаюсь к двум мужчинам в дождевиках.

- Не ремонтируем, а восстанавливаем, - важно ответил один из них.

Ремонт моста через реку Макопсе 26 октября.

Работы на мосту идут круглосуточно, здесь работают каток, самосвалы, краны и экскаваторы. Движение обещали частично открыть в субботу, а полностью - к воскресенью.

- Не переживайте, часа через три будет готово, - невозмутимо сообщает строитель новость, которая взбудоражит сотни ожидающих водителей, стряхивая дождевую воду с капюшона.

Ремонт моста через реку Макопсе 26 октября с коптера.Видео: Упрдор "Черноморье"

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