28 Окт. 23:02 2018-10-29T00:02:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время представления в селе Успенском львица вырвалась от дрессировщика, кинулась за ограждение и набросилась на четырёхлетнюю девочку. На видео, снятым одним из очевидцев трагедии, видно, как малышка слезает с мамы и поворачивается спиной к дикому животному.

С множественными рваными ранами ее доставили в реанимацию. По словам медиков, жизни девочки ничего не угрожает.

Львица напала на ребёнка во время выступления цирка в Краснодарском крае. Видео: Комсомольская правда .

- У девочки рваные раны лица, шеи и грудной клетки, плюс травматический шок. Операцию ей уже сделали, но сейчас решается вопрос о ее перевозе в Краснодар, - сообщил источник «Комсомольской правде - Кубань» в медицинском учреждении.

Родители пострадавшей комментировать ситуацию отказались.

- Львица вела себя абсолютно адекватно, выполняла все команды дрессировщика. Никто не ожидал, что так произойдет, что же сейчас с животным будет, надеюсь, что не убьют, - говорит один из очевидцев.

Скорее всего, львицу усыплять не будут - отдадут в зоопарк. В цирке говорят, что ее мог спровоцировать сам ребенок, повернувшись спиной к хищнику.

Тем временем, в цирк прибыли следователи.

- Следственный Комитет даст оценку действиям лиц, ответственных за безопасность проведения цирковых представлений, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Состояние ребенка врачи оценивают как стабильное. За ребенком из Краснодара выслали реанимобиль с бригадой врачей, чтобы доставить ее Детскую краевую клиническую больницу.

- Девочка была оперативно доставлена в Успенскую ЦРБ. Ребенка сразу прооперировали. Сейчас состояние пациентки стабильное. По поручению главы региона девочка будет переведена в Краснодар, где врачи Детской краевой клинической больницы окажут ей высококвалифицированную медпомощь, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

А КАК У НИХ

Случаи с нападением животных в цирках не редкость. И пострадавшими становятся не только зрители. Так, в августе этого года 42-летний дрессировщик хищников оказался на волоске от гибели или серьезных увечий. На Эдгарда Запашного напала тигрица Жанна. Спустя паручасов после того, как это случилось, укротитель и директор Большого Московского цирка выложил видео инцидента на арене. (Подробности).