2018-10-29T00:04:34+03:00
Происшествия

Пострадавшую от укуса львицы девочку переведут в больницу Краснодара

За ней уже выслали реанимобиль
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Состояние девочки, пострадавшей от укуса львицы в цирке в Успенском районе Краснодарского края, оценивают как стабильное.

За ребенком из Краснодара выслали реанимобиль с бригадой врачей, чтобы доставить ее Детскую краевую клиническую больницу.

- Девочка была оперативно доставлена в Успенскую ЦРБ. Ребенка сразу прооперировали. Сейчас состояние пациентки стабильное. По поручению главы региона девочка будет переведена в Краснодар, где врачи Детской краевой клинической больницы окажут ей высококвалифицированную медпомощь, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Львица напала на ребёнка во время выступления цирка в Краснодарском крае. Видео: Комсомольская правда .

Инцидент произошел в селе Успенское вечером 28 октября. Во время выступления в цирке-шапито на ребенка бросилась львица.

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