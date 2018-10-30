Власти Краснодара нашли дровосеков, вырубивших деревья на улице Атарбекова

СЕГОДНЯ 14:42 2018-10-30T16:05:28+03:00

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Администрация города нашла тех, кто изуродовал аллею на улице Атарбекова в Краснодаре.

Тревогу жители здешних многоэтажек забили, когда не досчитались деревьев у себя под окнами. По словам горожан, неизвестные под покровом ночи вырубили несколько десятков елей и туй. Последствия работы дровосеков оказались ужасными - от некогда пушистых деревьев остались лишь обрубки стволов.

Фото: Сергей ДЕМИДОВ.

«КП» - Кубань» обратилась в мэрию города за комментарием. Как выяснилось, подрядная организация должна была провести формовочную обрезку живой изгороди по улице Атарбекова на пересечении с Герцена.

- Смысл этой процедуры заключается в том, чтобы омолодить деревья и кустарники, придать им форму, - обясняет «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела озеленения департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара Константин Еремеев. - Однако работу выполнили ужасно - грубо и некачественно, с нарушениями требований содержания зеленых насаждений.

Фото: Сергей ДЕМИДОВ.

Всего пострадало 21 дерево. Подрядную организацию за это собираются оштрафовать.

- Кроме того, будет объявлен выговор сотруднику МКУ «Центр озеленения и экологии», который должен был проконтролировать выполнение работ и не допустить такой ситуации, - заявляют в мэрии.