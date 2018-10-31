«У дочки поврежден лицевой нерв»: 4-летнего ребенка, на которую напала львица, ввели в состояние комы

СЕГОДНЯ 10:29 2018-10-31T11:40:06+03:00

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Поход в цирк для четырехлетней Ксюши, жительницы села Успенского в Краснодарском крае, обернулся реанимацией. Девочку, на которую во время представления напала львица, ввели в медикаментозную кому.

- Врачи сказали, что раны рваные, лучше, если она перенесет этот травматический шок во сне, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» отец пострадавшей девочки Денис Митюков.

Уже трое суток родители не желают покидать приемный покой детской краевой больницы Краснодара.

- Жена постоянно ревет, - продолжает Денис. - Винит себя в том, что вообще в этот цирк пошли.

В больнице Ксюше уже провели операцию, но дальнейших прогнозов медики давать не берутся.

- Ничего не говорят. Знаем только, что лицевой нерв поврежден у дочки, - говорит сквозь слезы отец. - А это значит, что будет нарушена мимика.

На злосчастное представление Ксюша с мамой и старшей сестрой пошли в воскресенье, 28 октября.

- Не часто к нам в сельскую местность артисты с гастролями приезжают, - продолжает Денис. - А тут цирк шапито! Событие целое!

Все шло хорошо, пока на наспех сколоченной арене цирка не появились хищники.

- Все случилось за какие-то считанные секунды, - рассказывает Денис. - Никто ничего понять не успел. Львица напала на Ксюшеньку со спины, схватила за плечико и потащила. Успела лапой ударить ее по личику.

Теперь исправлять последствия такого культурного отдыха родителям Ксюши, по всей видимости, придется очень долго.

- Мне звонили волонтеры, предлагали организовать сбор, помощь материальную, какие-то деньги уже приходят на банковский счет от сочувствующих, - поясняет отец. - Сами мы никакой сбор не объявляли. Еще не знаем, с чем нам придется столкнуться в дальнейшем. Пока молим бога только, чтобы наша малышка выкарабкалась.

Львица напала на ребёнка во время выступления цирка в Краснодарском крае. Видео: Комсомольская правда .

Директор цирка Андрей Манучарян под домашним арестомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, во вторник, 30 октября, стало известно об избрании меры пресечения 51-летнему директору цирка Андрею Манучаряну.

Подозреваемый по делу о нападении хищника на ребенка будет находиться под домашним арестом. Такое решение вынес Успенский районный суд.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет».

Известно, что директор цирка Андрей Манучарян также дрессировал ту самую разъяренную львицу. Человек в цирковых кругах достаточно известный - на манеже он уже 38 лет, вместе с ним вступают еще жена и сын.

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