Поезд, врезавшийся в грузовик в Тимашевском районе, продолжил движение

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-03T11:25:37+03:00

К составу прицепили дугой локомотив и отправили к конечной точке – в Адлер [фото, видео]

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Сегодня в пятом часу утра в Тимашевском районе на ж/д переезде на хутор Беднягина пассажирский поезд Минск-Адлер столкнулся с грузовиком.

- По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, управляя грузовым автомобилем «КамАЗ», ехал через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом дальнего следования Минск-Адлер, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Машинист увидел авто и применил экстренное торможение. Поезд удалось замедлить, что, вероятно, спасло не одну жизнь, однако столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП грузовик разлетелся в щепки. В аварии пострадали машинист поезда, его помощник и водитель большегруза. Локомотив поезда также получил серьезные повреждения и дальше ехать не мог.

Искореженный локомотив также отбуксировали Фото: instagram.com/avpaliy76/

На момент аварии в составе, состоящем из 17 вагонов, находились 650 человек, из них 188 детей. Врачи скорой помощи осмотрели пассажиров на месте. По предварительной информации в госпитализации никто не нуждается. 15 пассажиров поезда обратились к медикам с жалобами на легкие травмы.

Чуть позже глава Тимашевского района Андрей Палий сообщил, что в местную больницу доставили еще одного пассажира.

- Были подготовлены пункты временного размещения для пассажиров поезда, но они не потребовались, - добавил Палий.

Фото: соцсети

Состав отбуксировали на станцию Тимашевская, к нему подцепили другой локомотив и поезд продолжил движение в Адлер.

- Всего в ликвидации последствий ДТП задействован 51 человек, 12 единиц техники, от МЧС России - 6 человек личного состава, 2 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/676276" frameborder="0"></iframe> В Тимашевском районе восстановили движение поездов.

На данный момент место ДТП расчищено, поэтому и поезда, и машины могут беспрепятственно ехать.

- Хочу обратиться к жителям района - соблюдайте правила дорожного движения у переездов, не спешите, берегите себя, свою жизнь и жизнь других людей, - написал Андрей Палий на своей странице в Instagram.

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