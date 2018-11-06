Во время парусной регаты в Геленджике пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 07:59 2018-11-06T10:40:04+03:00

Так начиналась регата, а через несколько минут эти яхты перевернутся.

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Следователи проводят проверку по факту ЧП, случившемся в акватории Геленджика. Здесь из-за сильного ветра перевернулись лодки с участниками регаты – ребятами от девяти лет и старше.

- При проведении 28 Геленджикской парусной регаты в акватории геленджикской бухты, организованной «Федерацией парусного спорта России», при ухудшении погодных условий порывами ветра были опрокинуты часть парусных судов участвующих в регате, в результате чего 5 человек с небольшими травмами обратились за медицинской помощью. Остальные участники не пострадали, - говорят в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

В Геленджике яхты с детьми перевернулись в Черном море.

Следователи опрашивают очевидцев ЧП. Обратятся и к синоптикам – была информация, что ветер резко изменил направление, из-за чего и перевернулись лодки.

ЧП в море в Геленджике

Хотя очевидцы рассказывают, что синоптики предупреждали заранее о том, будет сильный ветер.

- Была информация, что будет ветер, но почему-то организаторы регаты решили, что раз утром его нет, то проводить соревнования можно, - рассказывает Надежда Кузнецова, жительница Геленджика. Она как раз была на набережной в районе Голубой бухты тот момент, когда перевернулись лодки. - Ветер дует с гор в открытое море, и несмотря на то, что ты находишься в бухте, с таким ветром оказываешься в открытом море. Поднимаются сильные волны, порывы ветра достигают 30-40 метров в секунду – ураганный, мы его называем норд-ост, а вообще это бора. Он очень опасен, суть в том, что три часа детей вылавливали из бухты, мимо меня проезжали машины реанимации с мигалками, пострадавшие есть. У них ушибы, ссадины, переломы, но ничего критичного. Я видела детей, которые успели выбраться из воды. Они рассказывали, что пошли против воли тренера, когда ветер только начался они пошли на берег. Но им сказали вернуться обратно. Опять же, это со слов детей. Получается, что тренерский состав не очень ответственно подходит к безопасности детей.