4-летнюю девочку вывели из комы после нападения львицы во время циркового представления

СЕГОДНЯ 16:53 2018-11-06T16:58:26+03:00

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Поход в цирк для четырехлетней Ксюши, жительницы села Успенского в Краснодарском крае, обернулся реанимацией. Две недели девочка, на которую во время представления напала львица, находилась в медикаментозной коме.

- Врачи сказали, что раны рваные, лучше, если она перенесет этот травматический шок во сне, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» отец пострадавшей девочки Денис Митюков. Родители не покидали приемный покой краснодарской краевой детской больницы с тех самых пор, как раненого ребенка сюда привезли. - Жена постоянно ревет, - продолжает Денис. - Винит себя в том, что вообще в этот цирк пошли.

В больнице Ксюше уже провели операцию, но дальнейших прогнозов медики давать не берутся.

- Ничего не говорят. Знаем только, что лицевой нерв поврежден у дочки, - говорит сквозь слезы отец. - А это значит, что будет нарушена мимика.

На злосчастное представление Ксюша с мамой и старшей сестрой пошли в воскресенье, 28 октября.

- Не часто к нам в сельскую местность артисты с гастролями приезжают, - продолжает Денис. - А тут цирк шапито! Событие целое!

Все шло хорошо, пока на наспех сколоченной арене цирка не появились хищники.

- Это случилось за какие-то считанные секунды, - рассказывает Денис. - Никто ничего понять не успел. Львица напала на Ксюшеньку со спины, когда она по просьбе мамы встала, чтобы снять курточку. В следующий момент животное уже схватило ее за плечико и потащило на манеж под сетку. Успела лапой ударить ее по личику.

Теперь исправлять последствия такого культурного отдыха родителям Ксюши, по всей видимости, придется очень долго.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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