«Локомотив-Кубань» разгромил «Гдыню» в первом матче без Саши Обрадовича

7 Нояб. 22:55 2018-11-07T23:43:03+03:00

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В очередном домашнем матче “Локомотив-Кубань” принимал польскую “Гдыню” в Еврокубке. Этой встрече предшествовали два поражения краснодарцев от “Альбы” и “Калева” и, как следствие, отставка главного тренера Саши Обрадовича.

Его место занял Влада Йованович, который работал ассистентом наставника “Локо”, а до этого старшим тренером молодежных команд краснодарского клуба.

Несмотря на разницу в классе игроков, “Гдыня” уверенно держала удар с первых минут, отставание от хозяев к концу дебютной четверти составляло всего два очка - 25:23. Поляки неплохо бросали трехочковые, а у “Локо” блистал Джонсон. Примечательно, что на скамейке оставался капитан команды Дмитрий Кулагин, получивший лишь четыре секунды в первом игровом отрезке.

Highlights: Lokomotiv Kuban Krasnodar - Arka Gdynia.Локомотив-Кубань разгромил Гдыню

Во второй четверти на площадке появился воспитанник “Локо” Саша Щербенев, который дебютировал в Еврокубке.

Разыгрывающий молодежной команды стал первым игроком, рожденным в 21-м веке, сыгравшим за «Локо» в Еврокубке. На послематчевой пресс-конференции Владе Йованович сказал, что в резервах «красно-зеленых» много талантливой молодежи, которая вместе с Сашей станет будущим «Локо».

Владе Йованович - новый главный тренер "Локо" Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

Тягучая третья третья четверть завершилась со счетом 14:14 и перед финальным отрезком у краснодарцев было всего четыре очка преимущества - 62:58.

Последняя десятиминутка началась с феноменального перфоманса Дорелла Райта, до этого не имевшего результативных баллов на личном счету. За пять минут он исправил положение, забив пять трехочковых и набрав в итоге 19 очков к середине четверти.

- Я играл честно. Я был открыт и бросал по кольцу, я занимаюсь этим со школы. Я счастлив, что все получилось именно так, - признался после матча Дорелл.

Игроки “Гдыни” просто не были готовы к такому шоу и просто стали его зрителями. “Локо” же продолжал бомбить гостей из всех орудий - добавили Лейси и Фридзон, а на последней минуте свой трехочковый забил Владимир Ивлев. 34:14 - итог четвертой четверти и 96:72 на табло к финальной сирене.

- В команде произошли важные перемены. Нам нужна была эта победа, но команда противника забила много трехочковых, поэтому счет после первой половины был очень плотный . Но затем мы решили, что не любим играть в защите вчетвером, и вы видели что произошло дальше. Статистика по подборам и потерям говорит о том, что мы хотим побеждать и двигаться вперед, - сказал после матча новый главный тренер “Локо” Влада Йованович.

Следующий домашний матч «Локомотив-Кубань» проведет против московского ЦСКА 11 ноября. Начало в 17:30.

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