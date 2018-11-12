Бразилец Ари из «Краснодара» вызван в сборную России по футболу

В состав сборной России по футболу впервые вызван бразильский нападающий «Краснодара» Ари. Он вместе с главной командой страны начал подготовку к товарищеской игре против Германии, которая состоится 15 ноября и матчу Лиги Наций со Швецией, намеченному на 20 ноября.

Тренерский штаб Станислава Черчесова оказался в непростой ситуации. Из-за травм сборной России не помогут Марио Фернандес, Денис Черышев и Александр Головин. Повреждение получил Артем Дзюба, который будет тренироваться по специальной программе. Роман Зобнин и Сергей Петров проходят обследование в связи с повреждениями мышц бедра. Не сможет сыграть за сборную и полузащитник Ильзат Ахметов.

Ари уже прибыл в расположение сборной Фото: РФС

- В расположение сборной вызван и уже прибыл форвард «Краснодара» Ари, - сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Для 32-летнего нападающего это первый вызов в сборную, российский паспорт он получил минувшим летом. В этом сезоне он уже забил восемь мячей за «Краснодар» в Лиге Европы, Премьер-лиге и Кубке России.

Бразильский футболист Ари, он же Арикленес да Силва Феррейра уже давно называет Россию своим домом. Еще в 2010-м году он перешел из скромного голландского клуба в московский «Спартак».

Нападающий стал одним из любимчиков у фанатов «красно-белых», за их клуб он забил 29 мячей. А в 2013-м Ари перешел в «Краснодар». В прошлом году бразильца отдали в аренду в столичный «Локомотив», с которым стал чемпионом России, и в новом сезоне он вновь вернулся в стан «горожан».

Ари в день получения российского паспорта

С Россией его связывает не только работа. В 2014-м году он женился на русской девушке Наталье Грызловой из Самары, здесь у него родилась дочка Ариани. Еще до свадьбы футболист говорил, что мечтает получить российское гражданство и сыграть за главную команду страны. Эту идею поддержал тогдашний министр спорта Виталий Мутко, но главный тренер сборной сменился, с уходом Фабио Капелло история с российским паспортом для бразильца затянулась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/661973" frameborder="0"></iframe> Ари получил российский паспорт.

Наверняка Ари с завистью смотрел на то, как его земляк Марио Фернандес становился героем болельщиков сборной России на чемпионате мира и мечтал оказаться на его месте, но судьба распорядилась иначе.

Тем не менее, спортивное упорство и любовь к нашей стране сломали все преграды. 26 июля Арикленес да Силва Феррейра стал гражданином России. Счастью бразильца не было предела!

- Я очень счастлив, я шел к этому девять лет! Мне очень нравится Россия, я готов остаться здесь жить! – сияет Ари.

Своей радостью он решил поделиться с подписчиками в своем инстаграме. А их у него более 32 тысяч. Бразилец устроил танцы с паспортом и даже процитировал своего земляка, ставшего знаменитым во время чемпионата мира.

- Бразилия – очень хорошо! Россия - ##### [обалденно]! – прокричал Ари.

teamrussia В сборную вызван нападающий Краснодара Ари. И он уже на месте! Добро пожаловать, @ari_gol1000! #СборнаяРоссии #ВместеМыКоманда

Ари стал третьим бразильцем, вызванным в сборную России. Первыми были голкипер «Локомотива» Гильерме и защитник ЦСКА Марио Фернандес. Кроме того, российский паспорт есть у полузащитника Жоаозиньо, который выступал за «Краснодар», а теперь играет в «Динамо».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бразильский нападающий «Краснодара» Ари отметил получение российского гражданства танцами

Бразильский футболист Ари, он же Арикленес да Силва Феррейра уже давно называет Россию своим домом. Его жизнь круто изменилась в феврале 2010 года, когда он перешел из скромного голландского клуба в московский «Спартак» (читайте далее)