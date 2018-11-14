Сын экс-начальника УВД Краснодара получил три года колонии за смертельное ДТП на улице Дзержинского

Суд вынес приговор виновнику ДТП на улице Дзержинского в Краснодаре. Сын экс-начальника УВД Краснодара получил реальный срок.

- Он признан виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ, назначено наказание 3 года лишения свободы в колонии - поселении и лишение права управления ТС сроком на 1 год, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

17-летний парень за рулем Range Rover ранним утром 29 июня 2017 года влетел в бригаду дорожных рабочих на улице Дзержинского и протаранил «Газель», проигнорировав все предупреждающие знаки. Один человек погиб, еще четверо с тяжелыми травмами попали в больницу. Как выяснилось после освидетельствования, водитель был нетрезв.

ДТП с Land Rover на Дзержинского в Краснодаре.

Виновником аварии оказался сын экс-начальника УВД Краснодара Александра Семенова и депутата городской думы краевого центра Ольги Семеновой.

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». На два месяца виновника ДТП заключили под стражу, позднее он был перемещен под домашний арест. Ему грозило от двух до семи лет лишения свободы.

Фото с места ДТП

Однако защита ходайствовала об освобождении Семенова от уголовного наказания, так как он совершил преступление впервые, полностью раскаялся, принес извинения и компенсировал причиненный ущерб семьям пострадавших.

Заседания откладывали 17 раз

Уголовное дело поступило в суд 19 декабря 2017 и только 14 ноября 2018 года был вынесен обвинительный приговор. По информации с сайта Прикубанского районного суда, заседания по делу по разным причинам откладывали 17 раз.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Краснодаре 17-летний парень на «Land Rover» сбил пятерых дорожных рабочих

29 июня в 4:30 утра в Краснодаре на улице Дзержинского в районе Талалихина17-летний парень за рулем «Land Rover» проигнорировал знаки и влетел в стоявшую «Газель», которая принадлежит дорожному ремонтному строительному управлению (ДРСУ) (читайте далее)

За рулем «Land Rover», сбившего рабочих, был пьяный сын экс-начальника УВД Краснодара

- По нашим данным, 17-летний подросток без водительских прав за рулем внедорожника «Land Rover» влетел в «Газель» и пятерых рабочих, которые ремонтировали дорогу. Один из них, 40-летний мужчина, погиб на месте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры. – Остальные потерпевшие, а также виновник ДТП госпитализированы (читайте далее)

Сына экс-начальника краснодарского УВД, сбившего дорожных рабочих, могут освободить от уголовной ответственности

– Во время расследования уголовного дела адвокат обвиняемого подал следователю ходатайство о применении к нему положений при назначении судебного наказания в соответствии со статьей 76.2 УК РФ («Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа»), - сообщила «Комсомольской правде» Наталья Смяцкая, старший помощник руководителя СУ СКР РФ по Краснодарскому краю (читайте далее)

Пострадавшие дорожные рабочие в ДТП на улице Дзержинского примирились с 17-летним виновником аварии

Своей вины молодой человек не отрицает. По словам пострадавших, из СИЗО он писал письма семье погибшего и потерпевшим с извинениями. Они согласились до суда получить компенсации морального и материального вреда.

- От того, что он будет сидеть два года или семь лет, нам легче не станет. Да и у самого парня жизнь уже сломана, вряд ли он сможет такое забыть. Нам сейчас нужно как-то жить, ведь работать я пока не могу, - говорит один из пострадавших в этой аварии (читайте далее)