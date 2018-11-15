«Врачи салют пошли смотреть к 9 мая»: суд разбирается в обстоятельствах гибели пациентки после внезапного отключения аппарата ИВЛ

В суде Северского района Краснодарского края начался процесс по делу врача той самой больницы, где пациентке не давали инсулин со словами «да хоть сдохни».

9 мая в хирургическом отделении центральной районной больницы 40-летней Ольге Соболь сделали экстренную операцию. После успешного избавления от проблемы, пациентку перевели в реанимацию, а вечером того же дня она впала в кому. Фатальную хронологию произошедшего с женщиной теперь каждый день восстанавливают в судебном заседании.

- Я привез в ЦРБ цветущую женщину, чтобы больше потом никогда не увидеть ее живой, - рассказывает Александр - супруг погибшей Ольги Соболь.

Он сам собирал сведения о том, что же произошло в тот трагический вечер в палате Ольги. Мужчина был уверен в том, что там то-то случилось.

- Мы только приехали из Крыма, у нас был медовый месяц. 18 дней всего побыли мужем и женой. Там же узнали, что Оля ждет ребенка, радовались так, строили планы на будущее, - с трудом продолжает Александр.

Когда приехали домой, Ольге стало плохо. С болями внизу живота муж увез супругу в Северскую ЦРБ.

Медикам доверяли полностью - мама Ольги много лет работает секретарем в приемной главврача. И сама женщина недавно устроилась туда экономистом.

- Ко всем пациентам, конечно, должны относиться одинаково хорошо, - продолжает Александр Соболь. - Но мы все-таки надеялись, что к собственной сотруднице будут внимательнее.

После операции, которая заставила временно распрощаться с мечтой о ребенке, мужчине сказали принести постельное белье в реанимационную палату. Ольгу перевезли и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чтобы организм спокойно отходил от наркоза. Александр выполнил все рекомендации врачей и ушел ждать, когда любимая придет в себя.

- В семь утра мне позвонили из больницы, - вспоминает события того страшного дня Александр. - И сказали, что Оля впала в кому, а до этого ей завели сердце только на 24-ой минуте. Представляете?! Все произошло еще ночью, а сообщили мне об этом только утром. Потом начались странности. Ольгу в коме отправили в краевую больницу. А вся бригада медиков, дежурившая в тот вечер в реанимации районной больницы, подала заявление об увольнении. По собственному желанию, как мне сказали. Никаких объяснений, что послужило причиной остановки Олиного сердца, я так и не услышал. Но кое-кто из медперсонала мне рассказал, что аппарат ИВЛ выключился, когда жена еще не могла дышать сама. А никто этого не услышал, потому что был праздник. Все ушли смотреть салют ко Дню Победы.

Спустя месяц Ольгу Соболь в безнадежном состоянии отправили обратно в Северскую ЦРБ.

- Краснодарские врачи сказали, что никакого смысла держать ее там нет, - говорит муж пациентки. - И Олю перевезли обратно. Спустя три месяца она умерла от отека головного мозга.

Женой любимого человека она побыла только 18 дней

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Мне помогал только один человек»

Врач-реаниматолог Ирина Карабицына, которую обвиняют в преступной халатности и причинении смерти по неосторожности, считает, что сделала для Ольги Соболь в тот вечер все возможное. Она рассказала «Комсомолке», что при всем желании не могла заменить собой неисправную аппаратуру и закрыть все кадровые дыры.

- Какой салют?! У меня было полное под завязку отделение тяжелейших больных. Кроме Ольги Соболь, там было еще пять человек, а из младшего медперсонала мне помогал только один человек, вместо положенных десяти, - говорит она.

По поводу своего увольнения Ирина Карабицына тоже ничего не скрывает: ее вынудили, когда поняли, что отдуваться за всех она не намерена.

- Я ушла через три месяца после этой истории, - говорит она. - И да, на меня давили именно после того, что случилось с этой женщиной.

Работать в реанимационном отделении она больше не стала и сменила специализацию на врача узи-диагностики, устроившись в одну из краснодарских клиник.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Случаи отключения аппаратуры, обеспечивающей функции жизнедеятельности организма - не редкость. Главное — вовремя услышать тревожный сигнал об остановке сердца пациента.

- После того, как операция, где использовалась внутривенная анестезия, проведена, пациент продолжает находиться под действием препаратов. Пока функции его организма не восстановятся, он находится на искусственной вентиляции легких. То есть через дыхательные пути подается кислород. В этот момент за его состоянием следит медицинский персонал реанимационного отделения. При остановке дыхания аппаратура просто «кричит» об этом, - прокомментировал краснодарский врач-реаниматолог Николай Чернышук. - На звуковые и световые тревожные сигналы реагируют незамедлительно, потому что счет спасения жизни в этом случае идет на секунды. Если в данном случае сердце и удалось завести через 24 минуты, о чем свидетельствуют документы, то мозг уже наверняка был мертв.