Директору цирка, в котором на 4-летнюю девочку напала львица, предъявили иск в пять миллионов рублей

Иск в пять миллионов рублей за моральные и физические страдания ребенка предъявила прокуратура Краснодарского края. Поход в цирк для четырехлетней Ксюши, жительницы села Успенского на Кубани, обернулся реанимацией. Две недели девочка, на которую во время представления напала львица, находилась в медикаментозной коме.

- Адресат заявления на взыскание средств - директор и дрессировщик цирка шапито Андрей Манучарян, - прокомментировал "Комсомольской правде" - Кубань" старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Гражданское дело будет рассматриваться одновременно с уголовным в отношение все того же фигуранта - Андрея Манучаряна. Сейчас он находится под домашним арестом.

Что касается 4-летней Ксюши, то она по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Рваные раны на ее тельце заживают медленно и мучительно. Родители не покидали приемный покой краснодарской краевой детской больницы с тех самых пор, как раненого ребенка сюда привезли.

В больнице Ксюше уже провели операцию, но дальнейших прогнозов медики давать не берутся.

- Ничего не говорят. Знаем только, что лицевой нерв поврежден у дочки, - говорит сквозь слезы отец. - А это значит, что будет нарушена мимика.

На злосчастное представление Ксюша с мамой и старшей сестрой пошли в воскресенье, 28 октября.

- Не часто к нам в сельскую местность артисты с гастролями приезжают, - продолжает Денис. - А тут цирк шапито! Событие целое!

Все шло хорошо, пока на наспех сколоченной арене цирка не появились хищники.

- Это случилось за какие-то считанные секунды, - рассказывает Денис. - Никто ничего понять не успел. Львица напала на Ксюшеньку со спины, когда она по просьбе мамы встала, чтобы снять курточку. В следующий момент животное уже схватило ее за плечико и потащило на манеж под сетку. Успела лапой ударить ее по личику.

Теперь исправлять последствия такого культурного отдыха родителям Ксюши, по всей видимости, придется очень долго.

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