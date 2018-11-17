Волочкова подарила огромный букет роз тяжело больной девушке на концерте под Краснодаром

Балерина Анастасия Волочкова вновь приехала в Краснодарский край с благотворительной миссией. На этот раз она выступила перед особенными детьми в концертном зале небольшого кубанского города Тимашевск в нескольких десятках километров от Краснодара.

- Невероятная, тёплая, отзывчивая Анастасия Волочкова представила всем зрителям чудесное выступление. Она всегда внимательна к подопечным фонда. В этот раз балерина уделила много внимания Каролине. Девушка подарила Анастасии букет на сцене, в ответ Анастасия сделала то же. Каролине вручили просто шикарные розы. Таких у девушки никогда не было. поделилась впечатлениями с "Комсомольской правдой" - Кубань" глава благотворительного фонда "Солнце в ладошках" Елена Ивановская.

Она рассказала, что Каролину Гаспарян, девушку, которая от рождения лишена возможности ходить, пригласили на концерт вместе с сестрами.

- Благодаря Насте у наших детей есть возможность посещать концерты звезд первой величины, - говорит Елена.

elenasolntsevladoshkakh Каролина Гаспарян родилась в неблагополучной семье. Мать даже пыталась убить девочку в раннем возрасте. Она была наркоманкой. Девочку в 8 месяцев забрала бабушка, а потом узнала о ее страшном диагнозе

С Краснодаром у танцовщицы давняя история - с 2004 по 2009 годы она выступала на сцене творческого объединения "Премьера", в которое входит театр балета Юрия Григоровича.

После этого Волочкова долго не появлялась на Кубани, но в последнее время она бывает здесь регулярно с благотворительными концертами, где она выступает на одной сцене с детскими коллективами.

Накануне вечером балерину встречали в аэропорту краевого центра. Сразу на выходе Анастасию буквально засыпали цветами.

volochkova_art 16.11.2018 родители особенных детей и Каролина Гаспарян (подопечная фонда) со своими сёстрами были приглашены на концерт Анастасии Волочковой в г. Тимашевске. Невероятная, тёплая, отзывчивая Анастасия @volochkova_art представила всем зрителям чудесное выступление. Она всегда внимательна к подопечным фонда. В этот раз балерина уделила много внимания Каролине. Девушка подарила Анастасии букет на сцене, в ответ Анастасия сделала то же. Каролине вручили просто шикарные розы. Таких у девушки никогда не было. Это было восхитительно и трогательно. Анастасия, после выступления, спустилась к Каролине и сделала с ней памятные фото, дала свой автограф. Спасибо огромное Анастасии за ее внимание, участие в жизни подопечных фонда! Благодарим за прекрасный концерт и подаренную радость. Отдельная глубокая благодарность Фее Виолетте Штейн @violetta_shteyn . Ее забота и вклад в благотворительность бесценны. Именно ей, наши дети, родители могут получить шанс посещать концерты и встречаться с любимыми исполнителями. Всем здоровья, счастья, любви и успехов во всех делах! Много фото и видео в сториз #бф #бфсолнцевладошках #анастасияволочкова #концерт#радость#счастье#тимашевск

Во время прошлого визита на Кубань Анастасия шокировала своим прозрачным нарядом во время выступления перед детьми. На сцену она вышла в мини-платье с декольте.

А на обратном пути она вызвала недовольство пассажиров рейса в Москвупотому что везла с собой 50 килограммов цветов, которые разместила на багажных полках.