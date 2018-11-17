Волочкова подарила огромный букет роз тяжело больной девушке на концерте под Краснодаром
Балерина Анастасия Волочкова вновь приехала в Краснодарский край с благотворительной миссией. На этот раз она выступила перед особенными детьми в концертном зале небольшого кубанского города Тимашевск в нескольких десятках километров от Краснодара.
- Невероятная, тёплая, отзывчивая Анастасия Волочкова представила всем зрителям чудесное выступление. Она всегда внимательна к подопечным фонда. В этот раз балерина уделила много внимания Каролине. Девушка подарила Анастасии букет на сцене, в ответ Анастасия сделала то же. Каролине вручили просто шикарные розы. Таких у девушки никогда не было. поделилась впечатлениями с "Комсомольской правдой" - Кубань" глава благотворительного фонда "Солнце в ладошках" Елена Ивановская.
Она рассказала, что Каролину Гаспарян, девушку, которая от рождения лишена возможности ходить, пригласили на концерт вместе с сестрами.
- Благодаря Насте у наших детей есть возможность посещать концерты звезд первой величины, - говорит Елена.
С Краснодаром у танцовщицы давняя история - с 2004 по 2009 годы она выступала на сцене творческого объединения "Премьера", в которое входит театр балета Юрия Григоровича.
После этого Волочкова долго не появлялась на Кубани, но в последнее время она бывает здесь регулярно с благотворительными концертами, где она выступает на одной сцене с детскими коллективами.
Накануне вечером балерину встречали в аэропорту краевого центра. Сразу на выходе Анастасию буквально засыпали цветами.
Во время прошлого визита на Кубань Анастасия шокировала своим прозрачным нарядом во время выступления перед детьми. На сцену она вышла в мини-платье с декольте.
А на обратном пути она вызвала недовольство пассажиров рейса в Москвупотому что везла с собой 50 килограммов цветов, которые разместила на багажных полках.