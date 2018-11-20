«Во всех поликлиниках Краснодара вакцины не пропадали»: горздрав завершил проверку по факту обнаружения коробок с медикаментами в лесу

- Во всех медицинских учреждениях города завершены проверки – ревизия всех остатков вакцины. Проверено, сколько вакцины из этой серии использовано, сколько осталось. Проверка показала, что во всех поликлиниках Краснодара факты пропажи вакцины отсутствуют, - сообщила сайту «КП»-Кубань» начальник управления здравоохранения Краснодара Екатерина Устинова.

Скандал с вакцинами разгорелся после того, как в сети появились фотографии с коробками медикаментов, которые якобы выбросили в лесополосе под Краснодаром. Автор снимков уверял, что они сделаны именно недалеко от столицы Кубани. Однако где именно, сообщить отказался.

В управлении здравоохранения Краснодара провели проверку – выяснили, пропадали ли медикаменты и из каких именно лечебных учреждений. Оказалось, что в городе все вакцины на месте.

Фото: Типичный Краснодар

Тем временем в компании, которая и поставляла медикаменты в Краснодарский край заявили, что коробки с вакцинами, которые и нашли в лесополосе, поставили в два учреждения Кубани.

- Вакцины оказались в лесополосе после того, как мы передали одним из медицинских учреждений региона, - сообщили в компании «Нацимбо», которая и поставляла лекарственные средства. - Сам «Совигрипп», серией 621018 был распределен между двумя учреждениями Кубани. Его передали еще 8 ноября.

Закупались вакцины за счет федерального бюджета. «Совигрипп» - препарат, которые жители Кубани получают бесплатно во время прививочной кампании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В горздраве Краснодара прокомментировали ситуацию с выброшенными в лес коробками с вакцинами

Скандал с вакцинами от гриппа разгорелся после того, как в сети появились фотографии коробок с лекарственными средствами, которые кто-то выбросил. Ящики нашли в лесополосе под Краснодаром. Маркировка на них говорит о том, что срок годности еще не истек (читайте далее)