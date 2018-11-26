«Лимит по разрушительным землетрясениям Кубань уже выполнила»: ученые рассказали, что 7-балльное оно бывает здесь раз в 500 лет

Ночью с субботы на воскресенье, 25 ноября, в 30-ти километрах от Краснодара никто так и не уснул. В один момент около двух часов ночи жители Северского района услышали глухой звук и сильную вибрацию. Версии посыпались как из рога изобилия: от неисправности соседской стиральной машинки до испытаний водородной бомбы. Никто и предположить не мог, что на равнинной части Краснодарского края землетрясения тоже возможны. Правда, максимум, на что способны глубинные сдвиги земной коры — дать трещины. Случается такое раз в 500 лет. И этот ресурс уже выработан.

- В последний раз 7-балльное землетрясение фиксировалось на равнинной территории Кубани во второй половине 19 века, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» заведующий сейсмолабораторией в КубГУ Алексей Мухин. - Поэтому как минимум еще триста лет мы можем не бояться подземных толчков такой силы.

Бабуля сложила все ценное и пошла спасатьсяФото: Евгения ОСТРАЯ

Оказывается, все, на что способна была ночная тряска в Северском районе — это напугать спящих людей. Что и произошло.

- Все наши квартиры обошел домком, сказал собраться, взять документы, тепло одеться и покинуть жилье, - рассказывает Алексей Скирда, житель станицы Северской. – Сказал, что прогнозируется землетрясение до 6 баллов. Пока мы собирались, тряхнуло еще раз. Не сильно, конечно, но люстра закачалась. Мы с женой подняли детей и вышли на улицу.

Жители пятиэтажек высыпали на улицы, прихватив паспорта, свидетельства о рождении детей и даже ипотечные договоры (ценнее их - разве что собственная жизнь!). Что дальше?

- Мы звонили по номеру 101 в службу спасения МЧС, там ответили, что если разрушения будут, услышим вой сирены, - рассказывает «Комсомолке» Стас Орешко. - Тогда надо бежать из-под всего, что может упасть на голову.

Действительно, после трагедии в Крымске все муниципалитеты обзавелись сиренами, тестируют их при каждом удобном случае. Но стоит ли дожидаться разрушений, чтобы оповестить об этом людей.

У всех свое представление о ценностях: больше всего люди испугались за детей. А те рады были не спать ночьюФото: Евгения ОСТРАЯ

Владельцы личных авто в них спасались от так, к счастью, и ненаступивших последствий техногенной катастрофы, несколько часов нарезая круги по станицам. Остальные, попрощавшись с теплыми постелями, прихватили одеяла и расселись на лице. Кто-то даже успел вынести термос с чаем.

- Никто внятного ничего не говорил, что оставалось делать?! - делятся теперь они в соцсетях. - Приехали ближе к церкви.

Ученый-сейсмолог уверен, тряхнет не выше 4 баллов.

- Максимум — посуда задрожит в серванте, - говорит Алексей Мухин.

Но лучше бы людям, ждущим конца света под воротами храмов, кто-нибудь сказал об этом заранее.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Эпицентр находится в Северском районе (подробнее)