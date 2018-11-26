2018-11-26T15:33:01+03:00
Общество

В Краснодаре с 10 декабря пустят 14 дополнительных поездов «Городской электрички»

Новые рейсы позволят приезжать из пригорода в краевой центр к 8-9 часам утра
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Городская электричка в Краснодаре получит новые рейсыГородская электричка в Краснодаре получит новые рейсыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Краснодарский проект городской электрички получит 14 дополнительных поездов. Они станут на рельсы с 10 декабря.

- Назначение дополнительных рейсов позволяет жителям Кубани прибывать в краевую столицу в утреннее время (к 8 – 9 часам) на работу, учебу и в вечернее время (после 17 – 18 часов) возвращаться обратно домой, минуя автомобильные пробки, - сообщили в пресс-службе «Кубань Экспресс Пригород».

Точное расписание новых городских электричек пока не определено, его опубликуют в ближайшее время.

Известно, что по четыре дополнительных рейса появятся на маршрутах Краснодар – Пашковская, Краснодар – Динская и Краснодар – Афипская, еще два рейса откроют на линии Краснодар – Ильская.

Схема пригородных маршрутов электричек Краснодара

Схема пригородных маршрутов электричек Краснодара

Всего на разных направлениях из Краснодара курсируют 40 пригородных рейсов, ежедневно ими пользуются более восьми тысяч пассажиров, из которых около трех перемещаются только в пределах краевого центра.

Но для многих расписание было неудобным из-за позднего прибытия и раннего отправления из краевого центра. Как отмечают в компании «Кубань Экспресс Пригород», дополнительные рейсы созданы по поручению министерства транспорта и дорожного хозяйства.

- У жителей Краснодара появилась возможность проезда из отдаленных концов города в центр без пробок, ожиданий и переплат по пяти направлениям Тимашевском, Тихорецком, Кавказском, Новороссийском и Горячеключевском, конечная остановка у каждого направления — железнодорожный вокзал «Краснодар-1», - расссказали в компании.

Стоимость проезда по городу в пределах одной зоны составляет 25 рублей.

Напомним, в конце 2016 года группа активистов презентовала проект «Наземка», который подразумевает движение составов по путям в черте города с интервалом в 10-15 минут и строительство новых платформ. Власти предпочли развитие уже существующей городской электрички.

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре на участках двух улиц запретят остановку и стоянку машин
В Краснодаре на Театральной площади начали установку главной городской елки
На территории СНТ «Химик» установили детскую игровую площадку
В Горячем Ключе 20-летнего парня сбили на пешеходном переходе
Клиенты ВТБ Страхование приобрели более 2 млн полисов имущественного страхования
На Кубани пока мать была в роддоме ее несовершеннолетние дети пытались бежать в Иркутск к отчиму
В Новопокровском районе местный житель провалился под лед и утонул
В центре Краснодара загорелась маршрутка с пассажирами
На Кубани стартовала Всероссийская Спартакиада судебных приставов – 2018
В Сочи оштрафовали гражданина Республики Абхазия
На новогодних каникулах жилье в Сочи будет стоить минимум 2 тысячи рублей за сутки
В аэропорту Сочи задержали уроженца одной из республик Закавказья
В Краснодаре начал работу велошеринг
«Ростелеком» выступил партнером Открытого чемпионата Республики Адыгея по художественной гимнастике
В аэропорту задержали сочинца, который находился в федеральном розыске
ВТБ повышает ставки по вкладам для действующих клиентов
В Краснодаре защита рэпера Хаски обжаловала его аресты
Автобус №51 меняет схему движения
В Сочи спасатели освободили работника стройки из-под бетонной плиты
На Кубани женщина с поддельными правами въехала на детскую площадку
В Ейском районе житель поселка Широчанка погиб по собственной глупости
На перекрестке улиц Новороссийской и Селезнева в Краснодаре установят светофор
В Сочи двух жителей Тюменской области осудили за сбыт наркотиков
Завершился отбор специалистов в финал конкурса «Лидеры Кубани»
В Новороссийске женщина, которую нашли избитой и без сознания, умерла в реанимации
В Краснодарском крае на исходе осени температура воздуха прогреется до +15 градусов
В Сочи ливневку, куда упал мальчик, до сих пор не закрыли