В Краснодаре с 10 декабря пустят 14 дополнительных поездов «Городской электрички»

Краснодарский проект городской электрички получит 14 дополнительных поездов. Они станут на рельсы с 10 декабря.

- Назначение дополнительных рейсов позволяет жителям Кубани прибывать в краевую столицу в утреннее время (к 8 – 9 часам) на работу, учебу и в вечернее время (после 17 – 18 часов) возвращаться обратно домой, минуя автомобильные пробки, - сообщили в пресс-службе «Кубань Экспресс Пригород».

Точное расписание новых городских электричек пока не определено, его опубликуют в ближайшее время.

Известно, что по четыре дополнительных рейса появятся на маршрутах Краснодар – Пашковская, Краснодар – Динская и Краснодар – Афипская, еще два рейса откроют на линии Краснодар – Ильская.

Схема пригородных маршрутов электричек Краснодара

Всего на разных направлениях из Краснодара курсируют 40 пригородных рейсов, ежедневно ими пользуются более восьми тысяч пассажиров, из которых около трех перемещаются только в пределах краевого центра.

Но для многих расписание было неудобным из-за позднего прибытия и раннего отправления из краевого центра. Как отмечают в компании «Кубань Экспресс Пригород», дополнительные рейсы созданы по поручению министерства транспорта и дорожного хозяйства.

- У жителей Краснодара появилась возможность проезда из отдаленных концов города в центр без пробок, ожиданий и переплат по пяти направлениям Тимашевском, Тихорецком, Кавказском, Новороссийском и Горячеключевском, конечная остановка у каждого направления — железнодорожный вокзал «Краснодар-1», - расссказали в компании.

Стоимость проезда по городу в пределах одной зоны составляет 25 рублей.

Напомним, в конце 2016 года группа активистов презентовала проект «Наземка», который подразумевает движение составов по путям в черте города с интервалом в 10-15 минут и строительство новых платформ. Власти предпочли развитие уже существующей городской электрички.