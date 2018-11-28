На Краснодар обрушился ледяной дождь, на Сочи и Туапсе надвигается погодный апокалипсис

То, что прогнозировали синоптики – случилось. На Краснодар обрушился ледяной дождь. До этого весь день в городе просто капало с неба, а в 22:00 он ливень стал ледяным. Последний раз такое стихийное бедствие было в Краснодаре в 2014 году.

- Штормовая погода обрушится в темное время суток на южные регионы России. Особенно пострадает Кубань, - предупреждают в центре погоды Фобос. - В столице края – Краснодаре ливневые дожди в ночь сменяться ледяным дождем и снегопадами. Станет очень скользко, диаметр отложения льда составит как минимум 3-5 мм.

Прогнозируют даже сугробы высотой до 15-20 сантиметров. А это, по словам синоптиков, в пять раз больше, чем, например, в январе.

- Общее количество осадков – до 48 мм или 71% месячной нормы! На дорогах – транспортный коллапс, - предупреждают метеорологи.

В мэрии Краснодара предупредили, что готовы к удару стихии. Мол, своего часа ждет песко-соляная смесь, которой будут посыпать улицы, и снегоуборочная техника. Но утро покажет, как именно.

- Однако хуже всего придется черноморскому побережью Кавказа. Особенно достанется жителям Туапсе и Сочи, здесь с девяти вечера 28 ноября до 15.00 ч29 ноября прольется катастрофическое количество дождя, - прогноз синоптиков пугает. – До 100-120 миллиметров, или одна 100-литровая бочка на метр квадратный, реки выйдут из берегов, сформируются селевые потоки, возможно наводнение.

Тем временем дорожники перешли на усиленный режим работы.

- Дорожные службы на подведомственных Росавтодору федеральных трассах двух регионов – Кубани и Адыгеи, переведены на усиленный круглосуточный режим работы, - сообщили «КП»-Кубань» в Упрдор «Черноморье». - Заготовлен необходимый запас песка и противогололедных материалов.

Машины дорожников уже выставлены на трассах.

- 288 единиц дорожной техники уже на трассах, - говорят в ведомстве. - На автоподходе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сосредоточенно 11 единиц спецтехники: 9 — на постоянном дежурстве и 3 — в резерве — на случай возникновения экстремальных погодных явлений.